MLB》剛回道奇就傷的史都華最新狀況曝光！明星後援史考特傳好消息

〔體育中心／綜合報導〕道奇在交易大限交易回昔日火球男史都華（Brock Stewart），結果回歸老東家只投3.2局就因肩傷進入傷兵名單，今天史都華的最新傷況也曝光。

曾在2016至19賽季效力道奇隊的史都華，今年於雙城出賽39場，防禦率僅2.38，在交易後被預期可以補上道奇本季牛棚不穩的空缺，想不到他在回歸老東家後，4場出賽只投3.2局掉2分，防禦率4.91，送出3次三振，與3次四死球（2BB+1HBP），被打6支安打，吞下1敗。

請繼續往下閱讀...

史都華今天受訪透露，自己在接受可體松與PRP注射治療後狀況良好，目前將休息一週不進行投球，他也透露自己在上週對紅雀的系列賽前，肩膀就已經感到不適，MRI檢查顯示為發炎，之後便進行了2次注射治療。史都華也表示，希望能在幾週內解決此問題，趕在季後賽前回歸幫助球隊。

另一方面，道奇明星後援史考特（Tanner Scott）復原也有所進展，今天進行了一次Live BP，共投22球。史考特表示目前手臂狀況很好，球威也不錯，但還無法給出能回到投手丘的時間，下一步計畫也尚未確定。

此外，另一位明星後援葉茲（Kirby Yates）也將於明天再度進行Live BP。

