MLB》衛冕軍道奇陷低潮讓出國西龍頭 美媒點出一大致命弱點

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇近日苦吞4連敗，甚至讓出國聯西區龍頭寶座，《運動畫刊》專欄作家佛達西（Tom Verducci）在Podcast節目《Foul Territory》中，點出了道奇隊目前存在的弱點和隱憂。

《運動畫刊》專欄作家佛達西指出，道奇本季投手頻頻傳出傷兵，佐佐木朗希因右肩夾擠症候群、史都華（Brock Stewart）因肩部發炎、史考特（Tanner Scott）則是因左肘發炎而進入傷兵名單，雖然部分投手已經歸隊，但在開季前，先發輪值的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）的健康也曾被質疑。

佛達西認為，儘管如此，道奇依舊擁有大谷翔平、山本由伸等令其他球隊稱羨的超級巨星，因此外界普遍認為只要陣容完整，球隊具備相當實力，有機會衛冕世界大賽冠軍。

佛達西寫道，即便健康問題解決，道奇仍有隱憂，尤其是本季守備表現十分低迷，道奇過去6年的DER（Defensive Efficiency Ratio，防守效率比）都能維持在大聯盟前2名，但本季卻掉到第18名，只有0.696（.696），甚至低於聯盟平均。雖然DER會受到投手類型、實力及運氣影響，不能完全歸咎於守備，但道奇今年防守表現的下滑已經對勝負造成影響。

事實上，守備問題在季前就被美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）提出過，他引述對手球隊高層的話稱，道奇的弱點可能就是守備。左外野手康佛托（Michael Conforto）與右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）雖然打擊出色，但守備範圍有限；六度獲金手套獎的貝茲（Mookie Betts）本季改守游擊，金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）則因傷兩度進傷兵，導致球隊防守戰力變弱。

另外，道奇8月多場比賽因守備失誤而輸球，且多次發生在大谷翔平先發登板時，8月6日對紅雀的比賽中，弗里蘭（Alex Freeland）傳球失誤導致逆轉落敗；13日對天使的比賽中，赫南德茲未能接住右外野的小飛球讓局面惡化，大谷該局失掉2分，最終球隊被逆轉且遭三連敗橫掃。

佛達西點出，道奇本季對戰勝率五成以上的球隊時，戰績居然是劣勢，自7月4日以來，道奇戰績僅12勝 21負，近況大幅下滑，目前更吞下4連敗，讓出國聯西區龍頭給教士，若想爭取分區冠軍，要盡快改善這種可能直接影響勝負的守備問題。

