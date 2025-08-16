晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》衛冕軍道奇陷低潮讓出國西龍頭 美媒點出一大致命弱點

2025/08/16 07:38

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇近日苦吞4連敗，甚至讓出國聯西區龍頭寶座，《運動畫刊》專欄作家佛達西（Tom Verducci）在Podcast節目《Foul Territory》中，點出了道奇隊目前存在的弱點和隱憂。

《運動畫刊》專欄作家佛達西指出，道奇本季投手頻頻傳出傷兵，佐佐木朗希因右肩夾擠症候群、史都華（Brock Stewart）因肩部發炎、史考特（Tanner Scott）則是因左肘發炎而進入傷兵名單，雖然部分投手已經歸隊，但在開季前，先發輪值的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）的健康也曾被質疑。

佛達西認為，儘管如此，道奇依舊擁有大谷翔平、山本由伸等令其他球隊稱羨的超級巨星，因此外界普遍認為只要陣容完整，球隊具備相當實力，有機會衛冕世界大賽冠軍。

佛達西寫道，即便健康問題解決，道奇仍有隱憂，尤其是本季守備表現十分低迷，道奇過去6年的DER（Defensive Efficiency Ratio，防守效率比）都能維持在大聯盟前2名，但本季卻掉到第18名，只有0.696（.696），甚至低於聯盟平均。雖然DER會受到投手類型、實力及運氣影響，不能完全歸咎於守備，但道奇今年防守表現的下滑已經對勝負造成影響。

事實上，守備問題在季前就被美媒《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）提出過，他引述對手球隊高層的話稱，道奇的弱點可能就是守備。左外野手康佛托（Michael Conforto）與右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）雖然打擊出色，但守備範圍有限；六度獲金手套獎的貝茲（Mookie Betts）本季改守游擊，金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）則因傷兩度進傷兵，導致球隊防守戰力變弱。

另外，道奇8月多場比賽因守備失誤而輸球，且多次發生在大谷翔平先發登板時，8月6日對紅雀的比賽中，弗里蘭（Alex Freeland）傳球失誤導致逆轉落敗；13日對天使的比賽中，赫南德茲未能接住右外野的小飛球讓局面惡化，大谷該局失掉2分，最終球隊被逆轉且遭三連敗橫掃。

佛達西點出，道奇本季對戰勝率五成以上的球隊時，戰績居然是劣勢，自7月4日以來，道奇戰績僅12勝 21負，近況大幅下滑，目前更吞下4連敗，讓出國聯西區龍頭給教士，若想爭取分區冠軍，要盡快改善這種可能直接影響勝負的守備問題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中