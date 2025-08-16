MLB》大谷翔平重拾二刀流超進化 道奇在勝負與健康間求平衡

大谷翔平。（資料照，美聯社）



〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，不過衛冕軍最近陷入大低潮，將國聯西區龍頭拱手讓給教士，大谷試圖在攻守兩端積極做出貢獻。《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，在球隊勝敗面前，道奇仍會把大谷的健康放在首位。

《ESPN》記者岡薩雷茲撰文指出，大谷翔平開季為了保護身體減少盜壘次數，但如今在8月短短12場比賽中已嘗試5次盜壘，總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示，這是因應球隊當前低迷戰績所做的積極改變。岡薩雷茲認為大谷這股衝勁背後，潛藏著與道奇之間的微妙平衡，因為道奇仍在分析「投手大谷」對「打者翔平」的影響，他們試圖時刻把長遠利益放在首位。

大谷翔平日前對戰老東家天使，近兩年來首度先發投到5局，羅伯斯強調，本季讓他投到第6局的可能性不大，延長工作量並非當前計劃，球隊希望長遠維持二刀流的戰力，而非為眼前的1局或5局冒險。

大谷翔平本季速球均速是生涯最快的98.3英里，滑球的揮空率高達56.5%，預期長打率（Expected Slugging Percentage, xSLG）只有0.134。大谷自2021到2023年曾投過多種卡特球與滑球，外加橫掃球，而今年其中一種滑球則增加了更多下墜幅度，以補足他對指叉球的手感仍不穩的情況。投手教練普萊爾（Mark Prior）認為，這展現了大谷的一些特質，分析能力強、能迅速應用資訊，必要時也能靈活變通，調整配球策略。

與天使時期的固定姿勢不同，大谷今年改用「抬腿跨步」投法，減輕手臂負擔並增加下半身的運用。春訓回美後，他從零開始累積投球量，並提前在6月16日登板，隨後先發局數逐步增加，直到8月6日對紅雀投出本季最佳的4局1失分、8K表現。

大谷雖然在先發日打擊數據不佳，打擊率僅0.222，但大谷本季整體三圍為.284/.391/.629，並以43轟領跑國聯，全壘打火力依舊驚人。羅伯斯坦言，二刀流當日打擊產出有限在所難免，但不會因此放棄讓他同場打擊。

「當他投球時，重心自然會放在投球上。」羅伯斯認為，不覺得目前有更好的替代方案，不讓他打或換別人都不理想，這需要一種平衡，而這種平衡會慢慢形成。

道奇內部也在努力為大谷建立先發日的最佳流程，讓打擊、投球與情報準備順暢銜接。即便如此，牛棚人手不足與打線不穩，讓球隊難以把大谷的貢獻完全轉化為勝場。「這是他投球回歸的第一年，我們得到的已經是額外的收穫，二刀流是加分，但我們更要顧及他的現在與未來。」羅伯斯說道。

