MLB》讚嘆大谷鬼神二刀流「不公平」！道奇鐵捕史密斯心疼老實說

大谷翔平、史密斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今年再度將鬼神二刀流重新展現在世人面前，更震撼許多第一次親眼目睹的道奇隊友，明星鐵捕史密斯（Will Smith）就直言，大谷所達成的成就實在太不可思議。

史密斯近日在《ESPN Los Angeles》Podcast節目上分享自己對大谷的看法，「幾乎每一天我都覺得他是個讓人難以置信的傢伙。」史密斯坦言，與大谷同隊能刺激到自己，進而更想像大谷一樣有好表現。

請繼續往下閱讀...

今年首度與大谷成為投捕搭檔的史密斯也表示，雖然自己有時也會覺得大谷實在「太不公平」，但他也補充，「不過他真的是個很棒的人，能有他在身邊，我真的很感激。」

對於首次見到大谷在大聯盟投打二刀流，史密斯不諱言，「老實說，如果是在大學層級，我覺得還是不少人做得到，因為賽程比較少；但在大聯盟就不可能了。我每次都親眼看見翔平在先發登板後有多疲憊，雖然他有完成比賽所需要體力與身體素質，但終究還是會大量消耗。畢竟他還要進牛棚練投、幾乎每天都要打擊練習，要做的是真的太多了。」

史密斯點出大谷的獨一無二之處，「光是身為打者或是投手其中之一，背後的負擔就已經非常驚人，更何況是兩者兼顧。考量這點，翔平所做到的事情，真的是太不可思議了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法