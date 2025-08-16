晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》朗希首場復健賽表現不佳！道奇主帥點出不尋常之處：有點驚訝

2025/08/16 08:36

佐佐木朗希。（取自道奇3A官方X）佐佐木朗希。（取自道奇3A官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希昨天在3A面對洛磯迎來首場復健賽，不過先發2局被敲6支安打失掉3分，表現不盡理想。今天賽前道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪，也對佐佐木朗希的投球內容提出看法。

在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單的佐佐木朗希，昨天睽違97天再度在實戰中站上投手丘，不過原先預計投3局的他狀態不佳，主投2局投41球有25顆好球，被敲出6支安打，失掉3分自責分，投出1次保送，沒有三振，防禦率13.50。

此外，昨天佐佐木朗希一共投出26顆四縫線速球，均速僅93.7英哩（約150.7公里），最快95.7英哩（154公里），其均速與他本季在大聯盟的96英哩有不小差距。對此羅伯斯表示，他不認為有需要擔心的地方，「我們希望他的球速能達到95英哩以上，但畢竟這只是復出第一場。」

不過對於朗希的球速未達標準，羅伯斯仍坦言：「我會和他本人談談、進行確認，不過這確實有點讓我驚訝。」佐佐木朗希昨天賽後也坦言，開賽時並未完全進入狀況，投球力道也有刻意控制。

