MLB》上次與教士對決因觸身球爆發衝突 羅伯斯：專注贏球不糾結舊怨

2025/08/16 08:55

道奇和教士上一次正面對決火藥味十足。（資料照，美聯社）道奇和教士上一次正面對決火藥味十足。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇目前陷入低潮苦吞4連敗，將國聯西區龍頭拱手讓給教士，而兩隊今起進行3連戰，上一次正面對決火藥味十足，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪透露，自此之後就沒有和教士總教練席爾特（Mike Shildt）說過話。

道奇6月與教士的4連戰出現8次觸身球，最後一場更是出現火爆大場面，道奇與教士在4連戰最後一場因觸身球爆發衝突，當時9局上教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇新秀利特爾（Jack Little）砸中右手引發板凳清空，道奇總教練羅伯斯更與教士主帥席爾特爆發激烈口角，兩人都被驅逐出場。

教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）9局下也用99.8英哩（約160.6公里）的火球伺候大谷翔平，被砸到後背，但他卻示意隊友不要上場，不願意再讓衝突擴大。大聯盟官方之後做出懲處，羅伯斯和席爾特遭禁賽1場，砸大谷的蘇雷亞斯最終被禁賽2場。

兩隊再次交鋒，會不會再度發生板凳清空的場面引發外界關注，羅伯斯坦言，上一次交手和對方席爾特爆發口角之後，他們再也沒有說過話，今晚應該就像平常一樣，賽前簡單打個招呼而已，不會有其他事，自己已經完全放下這件事，腦中也沒有留下什麼，現在的關注點只有自己的球隊，以及贏下今晚的比賽。

道奇下週還要在客場與教士進行3連戰，羅伯斯認為，接下來的6場比賽都是與同區勁敵的直接對決，所以自然會比平常更緊張、更有壓力。他也強調，不過這又不是世界大賽第7戰，他們仍需保持冷靜，不讓情緒失控，進而影響戰局。

