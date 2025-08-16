MLB》洋基陷低潮丟美東龍頭 凱許曼：贏球就是多得分少失分

洋基下半季陷入低潮，丟掉美聯東區龍頭。（資料照，路透）

田兆崴／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在7月初痛失美聯東區龍頭，目前戰績64勝57敗，位居分區第3，外卡也是排名第3，與守護者只有0.5場勝差，季後賽之路出現危機。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）對此表示，只要贏球就對了。

洋基下半季戰績不佳，僅繳出11勝14敗，8月更只有4勝8敗，自6月1日以來整體戰績為29勝35敗，目前落後分區龍頭藍鳥多達6.5場勝差。對於洋基戰績近期表現不佳，凱許曼相信球隊陣容自交易截止日後已有所改善，並會逐漸展現成果，對於球隊反覆出現的問題，沒有簡單的解決方案。

「我們只需要贏球，」凱許曼坦言，這是顯而易見的答案，就是今晚必須贏球，一步一步來，一場一場贏下來，然後再接再厲取得連勝。凱許曼也點出球隊低潮的原因，問題以不同形式、在不同時刻出現，要贏球就是防守上少失分、進攻上多得分，但顯然球隊做得不夠好，目前正經歷低潮，但球季很長，當然還是有機會達成想要的目標。

凱許曼坦言，洋基本季首要的目標就是贏下美聯東區冠軍，直接晉級季後賽，如果做不到，球隊將以其他方式爭取季後賽門票，大家必須要有緊迫感，「棒球是非常艱難的運動，沒有任何事情可以掉以輕心。」

