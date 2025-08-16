MLB》球迷喊MVP！史瓦柏炸裂再度並列大谷翔平 追平隊史最狂偉業

史瓦伯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天面對國民敲出本季第43轟，再度與大谷翔平並列國聯全壘打王，同時更追平隊史超狂紀錄，也幫助費城人以6：2打敗國民。

費城人開賽就靠著哈波（Bryce Harper）適時二壘安打以2：0先馳得點，不過1局下國民馬上還以顏色，阿布拉姆斯（CJ Abrams）也回敬二壘安打追回1分，4局下國民再度有所斬獲，萊爾（Daylen Lile）敲出本季第3轟一棒追平。

兩隊6局打完仍戰成平手，然而7局上戰況風雲變色，國民推出交易大限前從洋基換來的潛力火球男畢特（Clayton Beeter），結果他1出局後連投2保送退場，接替登板的皮爾金頓（Konnor Pilkington）雖然解決透納（Trea Turner），但仍躲不過近況火燙的史瓦伯，被敲出中、右外野3分砲，費城人5：2超前，下一棒哈波背靠背開轟，費城人也奠定勝基。

史瓦伯敲出本季第43轟，再度追平道奇日本巨星大谷翔平，並列國聯全壘打王，且史瓦伯在客場作戰下，還獲得球迷齊聲吶喊「MVP」呼聲禮遇。此外，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史瓦伯在費城人第122場比賽敲出43轟，追平重砲霍華德（Ryan Howard）的隊史紀錄。

Most home runs in team’s first 122 games, Phillies history:



2025 Kyle Schwarber: 43

2006 Ryan Howard: 43

1979 Mike Schmidt: 39 https://t.co/QTeeuf7si9 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） August 16, 2025

Kyle Schwarber was getting MVP chants in the VISITING ballpark as he was rounding the bases on his 43rd home run of the season pic.twitter.com/fwllV4XfLD — MLB （@MLB） August 16, 2025

此役雙方先發投手都上演好投，但皆無關勝負。費城人王牌惠特（Zack Wheeler）5局被敲4安，送出6次三振與2次保送失2分；國民王牌戈爾（MacKenzie Gore）6局被敲4安，飆出7次三振另有2保送，失2分繳出優質先發。

