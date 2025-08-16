晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》球迷喊MVP！史瓦柏炸裂再度並列大谷翔平 追平隊史最狂偉業

2025/08/16 09:35

史瓦伯（左）。（美聯社）史瓦伯（左）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天面對國民敲出本季第43轟，再度與大谷翔平並列國聯全壘打王，同時更追平隊史超狂紀錄，也幫助費城人以6：2打敗國民。

費城人開賽就靠著哈波（Bryce Harper）適時二壘安打以2：0先馳得點，不過1局下國民馬上還以顏色，阿布拉姆斯（CJ Abrams）也回敬二壘安打追回1分，4局下國民再度有所斬獲，萊爾（Daylen Lile）敲出本季第3轟一棒追平。

兩隊6局打完仍戰成平手，然而7局上戰況風雲變色，國民推出交易大限前從洋基換來的潛力火球男畢特（Clayton Beeter），結果他1出局後連投2保送退場，接替登板的皮爾金頓（Konnor Pilkington）雖然解決透納（Trea Turner），但仍躲不過近況火燙的史瓦伯，被敲出中、右外野3分砲，費城人5：2超前，下一棒哈波背靠背開轟，費城人也奠定勝基。

史瓦伯敲出本季第43轟，再度追平道奇日本巨星大谷翔平，並列國聯全壘打王，且史瓦伯在客場作戰下，還獲得球迷齊聲吶喊「MVP」呼聲禮遇。此外，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史瓦伯在費城人第122場比賽敲出43轟，追平重砲霍華德（Ryan Howard）的隊史紀錄。

此役雙方先發投手都上演好投，但皆無關勝負。費城人王牌惠特（Zack Wheeler）5局被敲4安，送出6次三振與2次保送失2分；國民王牌戈爾（MacKenzie Gore）6局被敲4安，飆出7次三振另有2保送，失2分繳出優質先發。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中