MLB》羅里狂炸第46轟逼近鬼神紀錄！水手開「大魯閣」劍指美西龍頭

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天與大都會展開瘋狂打擊大戰，其中水手當家重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）敲出本季第46轟，持續穩坐大聯盟全壘打王，更逼近多項鬼神紀錄。最終水手在這場混戰中以11：9力退大都會，距離美西龍頭越來越近。

羅里今天在3局上逮中大都會先發左投馬奈亞（Sean Manaea）92.6英哩速球，夯出左外野2分砲，一棒逆轉比分為4：3。羅里本季第46轟出爐，正式成為史上單季第2多轟捕手，再2轟追平培瑞茲（Salvador Perez）的大聯盟紀錄；此外，羅里在水手第123場比賽就敲46轟，追平1961年曼托（Mickey Mantle）的左右開弓打者紀錄，並持續朝他的單季54轟紀錄邁進。

Cal passes Johnny Bench for 2nd most home runs by a catcher in a single season pic.twitter.com/BlQIHh6Vg8 — Seattle Mariners （@Mariners） August 15, 2025

此役雙方狂炸6轟，其中大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）上演單場雙響砲，這是他生涯第22次單場至少2轟演出，再2轟追平班克斯（Ernie Banks）游擊手史上第2多單場複數轟紀錄；此外，索托（Juan Soto）也夯出本季第30轟，27歲前4度累積單季30轟90保送，也追平名人堂球星曼托。

水手中止2連敗，賽後與美西龍頭太空人的勝差僅剩1場；大都會苦吞3連敗，近16戰狂吞14敗，國聯第3張外卡位置越來越不保。

