MLB》首見超狂逆轉勝！耶利奇4安雙響灌5打點 釀酒人13連勝平隊史

耶利奇。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區龍頭釀酒人近況超火燙無人能擋，今天對戰紅人，克服7分落後的劣勢，前國聯MVP強打耶利奇（Christian Yelich）單場4安鐵支，雙響砲灌進5分打點，包括6局上的超前陽春砲，釀酒人終場以10：8逆轉紅人，近期豪取13連勝追平隊史紀錄，目前戰績77勝44敗為全聯盟最佳。

釀酒人今天推出傷癒歸隊的23歲火球超新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），1局下就出現亂流掉1分，雖然耶利奇2局上敲出陽春砲扳平戰局，但米蕭羅斯基下個半局大崩盤，三振後投出觸身球保送，又連續投出3個四壞球保送，奉送對手超前分後退場，接替投球的霍爾（DL Hall）未能止血，連續被敲5支安打，單局狂失7分，紅人以8：1大幅領先。

請繼續往下閱讀...

米蕭羅斯基寫下生涯最慘一役，先發1.1局是生涯最短，被敲4支安打失5分，單場失5分和4保送都追平生涯最糟，防禦率從2.70暴漲至3.89。

釀酒人韌性十足，3局上就開始展開大反攻，耶利奇敲長打追回1分，范恩（Andrew Vaughn）扛出左外野3分砲，圖榮（Brice Turang）也敲安進帳打點，幫助釀酒人追到6：8兩分落後。

耶利奇第4局再度挺身而出，滿壘敲出帶有2分打點的左外野安打，助隊扳平比數，他更在6局上扮演球隊致勝功臣，敲出左外野陽春砲，本季第25轟出爐，幫助釀酒人以9：8超前，第7局更靠著對手暴投拿下保險分。

釀酒人牛棚米爾斯（Nick Mears）、阿許比（Aaron Ashby）、尤里貝（Abner Uribe）、柯尼格（Jared Koenig）輪番壓制紅人打線，後面6局力保不失分，讓釀酒人有機會反攻，守護神梅吉爾（Trevor Megill）關門成功，釀酒人終場以10：8逆轉獲勝，梅吉爾收下本季第29場救援成功。

根據《Elias Sports Bureau》顯示，這是大聯盟歷史上在13連勝當中最大分差的逆轉勝。先前的紀錄是1934年老虎隊在13連勝時追回5分，以及2002年運動家隊在19連勝時攻下5分。

HAVE A NIGHT, CHRISTIAN YELICH



He gives the @Brewers the lead with his second home run and fourth hit of the night! pic.twitter.com/JCBOu16pkG — MLB （@MLB） August 16, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法