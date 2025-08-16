MLB》「爵士哥」第21轟助陣！洋基火球新人王希爾好投勇奪本季首勝

希爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在客場與紅雀展開系列戰，靠著去年奪下新人王的希爾（Luis Gil）與「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）本季第21轟，終場洋基4：3獲勝，奪下系列戰開門紅。

洋基開賽先靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的游擊滾地球先馳得點，接著2出局二壘有人時，「爵士哥」奇澤姆夯出右外野陽春砲，本季第21轟幫助洋基取得3：0領先。

Jazz Chisholm Jr. rocks a 2-run tank in the 1st pic.twitter.com/UdQOxjVZBJ — MLB （@MLB） August 16, 2025

3局上洋基再度出現攻勢，2出局三壘有人之下，多明格茲（Jasson Domínguez）敲出適時安打，洋基再下一城取得4：0領先。不過6局下紅雀開啟反攻，1出局後日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）與溫恩（Masyn Winn）接連長打，紅雀追回1分，也將希爾打退場。洋基派出小萊特（Mark Leiter Jr.）救火，雖然他登板就投出保送，但仍用雙殺化解危機。

7局下紅雀再有斬獲，史考特（Victor Scott II ）棒打洋基火球明星後援多法爾（Camilo Doval）再添1分，洋基再換上威佛（Luke Weaver）接替投球，他一上場就暴投奉送紅雀1分，這分要算在多法爾身上，所幸威佛及時飆出三振解圍。9局下貝納（David Bednar）關門成功，洋基在客場擊敗紅雀。

洋基火球男希爾今天迎來傷癒復出後第3場先發，此役投5.1局用83球有50顆好球，被敲4支安打失1分，送出4次三振與3次保送，奪下本季首勝，賽後防禦率下修至5.14。

奇澤姆。（路透）

