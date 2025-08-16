MLB》差4出局數就投出完全比賽 金鶯菜鳥楊恩超好投奪生涯首勝

B.楊恩差點投出完全比賽，終於拿下大聯盟生涯首勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金鶯26歲右投B.楊恩（Brandon Young）大聯盟生涯出賽10場一勝難求，不過今天對戰太空人投出生涯代表作，前7.2局完全壓制，只差4個出局數就能投出完全比賽，繳出8局1安無失分的好投，金鶯終場以7：0完封對手，B.楊恩終於拿下大聯盟生涯首勝。

B.楊恩賽前累積0勝6敗，大聯盟生涯首勝仍未開胡，今天對上太空人大殺四方，投出21上21下，未讓對手敲安或是投出保送，在連續解決23名打者之後，烏里耶斯（Ramón Urías）8局下2人出局後擊出投手丘前軟弱滾地球，形成內野安打，粉碎B.楊恩的完全比賽和無安打比賽的機會，B.楊恩傳一壘發生暴傳失誤，讓跑者推進至二壘，所幸他及時回穩，三振掉特蘭梅爾（Taylor Trammell）力保不失分。

B.楊恩主投8局用93球，被敲1支安打無失分，另有6次三振，防禦率降至5.68。他的表現力壓太空人王牌瓦德茲（Framber Valdez）的6.2局6K失4分（責失3分）的投球內容。

雖然完全比賽和無安打比賽夢碎，但金鶯打線給予充足的火力支援，全場狂掃13支安打，梅歐（Coby Mayo）和卡爾森（Dylan Carlson）接力開轟，韓德森（Gunnar Henderson）貢獻2打點，金鶯終場以7：0完封太空人B.楊恩收下大聯盟生涯首勝，瓦德茲苦吞本季第6敗。

Brandon Young's perfect game bid ends with two outs in the 8th on an infield single. pic.twitter.com/s3s6Ttphok — MLB （@MLB） August 16, 2025

