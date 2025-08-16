經典賽》「完全不用說服」就點頭 海盜王牌史基斯早想打美國隊

史基斯本人有極高的意願打經典賽，招募過程中非常順利。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒經典賽（WBC）將在明年3月開打，日前海盜王牌史基斯（Paul Skenes）點頭表態，願意為美國隊效力，近日美國媒體透露，其實早在2017年時，他就把代表美國打經典賽設為一個目標。

《MLB Network》公開了明星賽期間，經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）與史基斯的對話內容，史基斯表示作為一個棒球迷，如果有機會入選他1000%會去打，同時史基斯也透露，早在2017年看美國奪冠時，他心裡就默默地決定，有機會一定要打經典賽。

上屆經典賽美國不少大牌先發以準備新賽季為由，婉拒國家隊徵招，最終金牌戰敗給日本，如今史基斯這種王牌等級點頭參賽，對爭奪隊史第二冠來說無疑是一大好消息。

有趣的是，在招募史基斯之前，迪羅薩透露其實他已經準備好了一套說服的說詞，不過沒想到完全派不上用場，史基斯本身就有極高的參賽意願。

「我早就想過了，不是說我沒有想過，但答案永遠都是『要打』。」史基斯當時告訴迪羅薩，經典賽是棒球最高舞台，能代表美國、和美國最好的球員一起作戰，是完全不用考慮就可以答應的事情。

目前除了史基斯外，包含水手隊重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）都已經點頭參賽。

