世運滑輪》台灣第2金！21歲劉巧兮強壓中國女將 奪速度過樁金牌

劉巧兮（中）今天在成都世界運動會滑輪女子自由式速度過樁奪金。（奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕21歲台灣好手劉巧兮今天在成都世界運動會滑輪女子自由式速度過樁金牌戰，連勝2局打敗中國地主選手朱思怡，成功為台灣代表團帶回本屆第2金，本屆累積2金、4銀、4銅。

速度過樁為選手單腳過樁，起跑後有12公尺可衝刺，並用單腳以S型通過20個樁；預賽為每位選手比兩趟，取最佳成績，總排名前8名的選手能進入淘汰賽，從淘汰賽開始就由兩位選手進行對決，採3局2勝制。

劉巧兮自國小三年級開始接觸溜冰，和爸爸在台北公園，反覆練習以單腳S型，快速扭過所有角標。她在國中就選上國手，也在成人賽場後繳出不俗表現，被視為橫空出世的天才少女，她在2022年世界全項目溜冰錦標賽摘金，以及2023年杭州亞運也帶回金牌，本屆世運會也是志在登上頒獎台。

劉巧兮在預賽以4.283秒，總排名第1晉級，在8強打敗隊友陳貝怡，4強再勝伊朗選手，她在金牌戰也是連兩局強壓朱思怡，漂亮摘下金牌。

