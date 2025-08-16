中職》今年後勁有多強？ 先發16場台鋼雄鷹豪取15勝

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天澄清湖獅鷹戰，台鋼雄鷹洋投後勁登板先發，強碰獅隊洋投布雷克，後勁強勢挑戰跨季22連勝的中職新猷，目前他與「嘟嘟」潘威倫並列史上第一。

後勁的跨季21連勝之旅從前年8月29日啟程，該季他效力樂天桃猿中文譯名為「豪勁」，以後援身分拿下3連勝後，隔年轉戰台鋼，至今出賽29場都是先發，戰績18勝0敗，防禦率2.01、被打擊率2成42、每局被上壘率1.19，得點圈被打擊率1成99，締造連29場先發不敗的中職新紀錄。

後勁效力台鋼寫下連29場先發不敗的紀錄新頁，其中26場優質先發，另3場非優質先發，有1場是在今年8月2日對味全龍先發5局失1分，因雨裁定比賽，紀錄上為5局完投勝、非優質先發，換句話說，後勁登板幾乎每一場都繳優質先發，表現非常穩定。

值得一提的是，後勁先發的29場比賽，台鋼戰績24勝5敗、勝率高達8成28，這5敗當中，有4敗只輸對手1分，另1場輸3分。

仔細解析後勁這29場先發，去年出賽搭檔捕手都是吳明鴻，今年吳明鴻大部分時間因傷缺陣，後勁先發全交給張肇元蹲，對戰的先發投手，土投佔16人次、洋投佔13人次，無論交手的是徐若熙、黃子鵬、羅戈、黃博多、布雷克或力亞士，後勁都曾強壓對手奪勝投。

今年的後勁有多強？數字會說話，本季先發16場豪取11勝暫居聯盟榜首、防禦率1.99，他先發的16場比賽，台鋼贏了15場，只在4月11日不敵富邦悍將，換句話說，只要後勁登板先發，幾乎就是球隊的勝利保證。

