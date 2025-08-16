MLB》大谷敲追平分、克蕭6局超好投奪勝！道奇退教士並列國西龍頭

克蕭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士的國聯西區龍頭之爭白熱化，今天雙方展開3連戰首戰，道奇靠著37歲塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）的6局優質先發，以3：2於主場力退教士，中止4連敗同時也中斷教士5連勝，兩隊再度並列國西龍頭。

克蕭今天狀態絕佳，開賽就飆出2次三振，雖然2局上2出局後遭到勞瑞安諾（Ramón Laureano）敲出陽春砲，接著又投出保送，不過克蕭及時回穩展現老將價值，連續解決接下來10位教士打者，直到6局上才被該局首名打者敲安。最終克蕭用76球投完6局退場，僅被敲出2支安打，投出3次三振與1次保送失1分，防禦率下修至3.01。

道奇此役在3局下展開攻勢，康佛托（Michael Conforto）與弗里蘭（Alex Freeland）連續敲安攻佔一二壘，此時羅哈斯（Miguel Rojas）執行犧牲觸擊卻點成三壘方向小飛球，教士三壘手馬查多（Manny Machado）採用飛撲的方式卻沒能將球接進手套，形成內野安打，接著大谷翔平在無人出局滿壘時打出二壘滾地球追回1分，貝茲（Mookie Betts）也補上高飛犧牲打，道奇2：1超前。隨後大谷嘗試盜二壘卻出局，這是他本季第6次盜壘失敗。

7局下道奇再有斬獲，赫南德茲（Teoscar Hernández）夯出中外野平射砲，本季第19轟幫助道奇取得3：1領先。不過8局上道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）遭遇亂流，1出局滿壘時被阿拉耶茲（Luis Arráez）敲出高飛犧牲打失1分，所幸道奇緊急更換老將崔南（Blake Treinen）化解危機。9局上道奇一度讓追平分上壘，但最終仍1分差力克教士。

道奇今天獲勝後戰績69勝53敗，再度與教士並列國聯西區龍頭。克蕭今繳出6局優質先發，奪下本季第7勝，也是生涯第219勝；日本巨星大谷翔平此役3打數0安打，貢獻1分打點，選到1次保送，吞下1K，賽後打擊率0.282，攻擊指數1.016。

大谷翔平。（法新社）

