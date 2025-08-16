晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》同場對決讓鄭宗哲苦吞三振！洋基37歲前田健太5局飆6K失4分

2025/08/16 12:19

前田健太、鄭宗哲。（資料照）前田健太、鄭宗哲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基3A今對上海盜3A之戰，37歲日本老將前田健太迎來加入洋基3A後第2場先發，繳出5局失4分的成績單；而海盜3A的台灣好手鄭宗哲也有幸對決，不過此役3打數0安打，僅靠1次四壞保送上壘。

本季原先效力老虎的前田健太，5月初遭指定讓渡（DFA）後被釋出，並以小聯盟合約加盟洋基，日前在3A迎來條紋軍首場先發，主投6局飆7K無失分，表現亮眼。

今天前田健太先發對決海盜3A，2局上被敲出高飛犧牲打失1分，接著首度面對台灣好手鄭宗哲，用82.7英哩橫掃球將他三振。接著連續2局無失分好投後，前田健太5局上遭遇亂流，單局被敲3支安打，包含南韓好手裴智桓的三壘安打，另出現1次四壞保送與1次觸身球，一口氣丟掉3分。

前田健太投完5局退場，此役用88球有54顆好球，被敲出5支安打失4分責失，送出6次三振與2次四死球，防禦率5.53。洋基3A在8局下追平比分，讓前田無關勝負，最終海盜10局上攻下超前分，以6：5擊敗洋基。

台灣好手鄭宗哲昨天猛敲4安上演「鐵支」，不過今天沒有安打演出，首打席面對前田健太吞K，第2打席鄭宗哲擊出游擊滾地球形成野手選擇上壘；鄭宗哲此役3打數0安打，選到1保送，賽後打擊率0.221，攻擊指數0.617。

