MLB》連2季百分打點 水手重砲羅里寫25年鐵捕紀錄

羅里（29號）今天轟出2分砲，打回單季第100分打點，連續兩季打點破百成為近25年來捕手第一人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手當家重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天敲出本季第46轟，同時賺進單季第100分打點，成為大聯盟近25年來，第1位連續2季打點破百的重砲捕手。

水手今天出戰大都會，羅里在3局上轟出一發2分砲，這發全壘打不僅幫助球隊當下逆轉比分，同時也寫下多項紀錄，這些紀錄包含史上單季第2多轟捕手、球隊打完123場轟46發全壘打追平左右開弓打者紀錄，此外2分砲讓他連2季打點來到100，也追平了25年前的名人堂傳奇皮耶薩（Mike Piazza）的捕手砲紀錄。

美國《雅虎體育》報導指出，上一次至少連兩季打點破百的捕手是皮耶薩，他在1996年至2000年間，連續5個賽季打點都破百，羅里是大聯盟睽違25年來，首位寫下這項紀錄的重砲捕手。

報導也指出這項紀錄有個條件，就是蹲捕次數不得少於出場次數一半，今年羅里出賽120場，已經累積蹲捕了91場。

今天賺進2分打點後，羅里也成為美國聯盟本季首位打點3位數的球員，目前100分打點已經平生涯新高，本季大有希望改寫個人紀錄。

