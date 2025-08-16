晴時多雲

體育 棒球 MLB

經典賽》「有機會想去台灣或日本體驗！」 紅襪新星瑞法拉加入荷蘭隊

2025/08/16 13:33

瑞法拉。（資料照）瑞法拉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月盛大開打，紅襪24歲外野新星瑞法拉（Ceddanne Rafaela）宣布，將代表由大聯盟生涯434轟名將瓊斯（Andruw Jones）所率領的荷蘭隊參戰。

今年進入生涯第3年的瑞法拉，本季在紅襪出賽117場，打擊三圍.257/.298/.433，攻擊指數0.731，敲出14轟、52分打點。瑞法拉今天與馬林魚賽前受訪透露，教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）致電邀請他加入荷蘭隊，他也欣然答應。

瑞法拉來自古拉索，而柏格茲來自同樣荷屬的阿魯巴，兩人都能代表荷蘭參賽，其中柏格茲也是上屆荷蘭隊一員，小組賽更來到台灣獻技。據瑞法拉透露，勇士球星阿爾比斯（Ozzie Albies）、普洛法（Jurickson Profar），以及現效力墨西哥聯盟的前大聯盟球星西蒙斯（Andrelton Simmons）與史構普（Jonathan Schoop）都有望入選。

至於投手方面，瑞法拉透露，海盜小聯盟2A的凱利（Antwone Kelly，阿魯巴籍），以及水手「左右開投」大物新秀塞英傑（Jurrangelo Cijntje，古拉索籍），也都有機會入選荷蘭代表隊。

上屆經典賽，荷蘭在台灣進行的小組賽中遭到淘汰，無緣晉級在日本東京巨蛋的複賽。瑞法拉表示：「有機會我一直想去台灣或日本體驗一下，不過我們這次小組賽會在邁阿密進行，晉級之後的比賽也都在邁阿密。」

本屆經典賽荷蘭與委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜分在D組；至於台灣與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組，荷蘭若晉級，將會碰上C組球隊。

