MiLB》柯敬賢敲雙安選2保送 莊陳仲敖先發5.2局失2分

〔中央社〕美國職棒道奇隊小聯盟1A台灣小將柯敬賢今天繳出雙安表現，選到2次保送，帶有2分打點；運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖則是先發投5.2局失2分，送出6次三振，最終無關勝敗。

道奇19歲小將柯敬賢目前在1A打拚，今天先發打第9棒、擔任指定打擊，1局上敲一壘安打，3局上二、三壘有人時，再敲出中間方向安打，帶有1分打點；5局上柯敬賢擊出左外野飛球出局，不過7、8局都選到保送，其中第8局是在滿壘時獲保送，帶有1分打點。

總計柯敬賢此戰3打數敲出2支安打，選到2次保送，有2分打點，目前在1A出賽17場，打擊率2成20，最終道奇隊1A以13比6擊退響尾蛇隊1A。

另外，運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發對上遊騎兵隊2A，雖前2局都遇到亂流，但沒有失分；3局下送出2次三振之後，被敲陽春砲失分，再被敲2支安打掉1分；不過4、5局回穩演出6上6下；6局下在一、二壘有人，2出局時退場。

總計莊陳仲敖用84球主投5.2局，被敲出7支安打，出現2次四壞球保送，送出6次三振，失掉2分。最終運動家隊2A以2比3落敗，不過莊陳仲敖無關勝敗，本季目前在2A出賽23場、包含21場先發，防禦率4.18。（編輯：林恕暉）1140816

