體育 棒球 MLB

MLB》直球均速143公里照樣宰制教士！37歲神獸克蕭獲雙方教頭盛讚

2025/08/16 14:07

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今靠著塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）6局失1分優質先發帶領下，以3：2力退強敵教士，雙方再度並列國聯西區龍頭。37歲的「老球皮」克蕭即便直球均速不到90英哩，仍展現不俗壓制力，賽後也獲得兩隊教頭讚賞。

克蕭今主投用76球僅被敲出2支安打包含1發陽春砲，投出3次三振與1次保送失1分，防禦率下修至3.01，奪下本季第7勝，也是生涯第219勝。值得一提的是，克蕭這場比賽一共投26顆四縫線速球，均速只有89.2英哩（約143.5公里），最快也才90.7英哩，卻能有效壓制教士打線。

教士總教練席爾特（Mike Shildt）賽後豪不吝嗇稱讚克蕭，直言他是未來名人堂球星，對他充滿敬意，「即便一路上碰到不少困境，克蕭始終保持著繼續戰鬥的熱情，他這18年生涯實在令人敬佩。」教士今天落敗後再度與道奇並列國西龍頭，席爾特坦言自家打線今天還是有些不錯的揮棒，但克蕭完美達成屬於他的任務。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對子弟兵讚譽有加，「投球內容相當出色，技能製造揮空，也能讓打者敲出軟弱擊球，以他一貫的高效率完成6局好投，這對球對幫助很大，Clayton替我們掌握比賽節奏。」對於讓克蕭只投76球退場，羅伯斯解釋，克蕭已完成任務，其他投手也有相對應的角色，沒必要讓克蕭留在場上續投。

道奇今天在克蕭好投下中止4連敗，更斬斷教士5連勝。對於能夠幫助球隊拿下系列賽首勝提振士氣，克蕭淡然表示：「這只是8月的其中一場比賽，說實話沒啥大不了。但以我們現在的情況，這場比賽確實格外關鍵，我也很慶幸我們能贏球。」

