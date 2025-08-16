體操》「鞍馬王子」李智凱挑戰新動作 9月巴黎亮相盼成功

林育信（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傷癒的「鞍馬王子」李智凱在今年回歸賽場，教練林育信表示，目前因應全新週期，已編配新的難度動作，9月法國巴黎世界盃挑戰賽將做測試，備戰10月體操世錦賽和明年亞運。

29歲的李智凱曾在東京奧運鞍馬摘下銀牌，並於杭州亞運鞍馬完成連霸，而他在去年6月決定動刀治療腳踝傷勢，今年初已正式回歸訓練，並於5月在世界盃挑戰賽保加利亞瓦那站復出。

林育信今天出席華南銀行舉辦的體操訓練營時表示，李智凱今年才回歸，身體還在適應比賽節奏，此外，目前為了配合新週期而編排新動作，並針對併腿部分加強，之後巴黎將會挑戰全新動作，也要藉此適應裁判的標準，希望愛徒能一舉成功完成。

林育信對李智凱依舊抱有信心，畢竟他國際賽場經驗夠，只要身體保持健康，除了自己的單項成績可望繼續突破，也能成為台灣男子成隊在場上的搶分利器，攜手隊友一起站上頒獎台，而他現在也會按部就班訓練，下半年將以巴黎世界盃、全運會和世錦賽為主，備戰明年的名古屋亞運。

華南銀行小小體操營今天登場（記者吳孟儒攝）

