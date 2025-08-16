晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》21世紀首見神壯舉！單季有望達154分 官網點出大谷飆分關鍵

2025/08/16 15:16

大谷翔平。（資料照，歐新社）大谷翔平。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平目前以115得分高居聯盟第一，有望挑戰21世紀首位達成單季150得分的球員，大聯盟官網今天撰文點出大谷得分大爆發的關鍵。

大谷翔平目前跑回115得分，領先第2名洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的94分多達21分，這樣的差距是自1985年韓德森（Rickey Henderson）比墨菲（Dale Murphy）多出28分後首見。大谷若在道奇剩餘41場比賽全勤出賽，他有望突破154分大關。

自2000年太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）拿下152分後，21世紀尚未有人完成單季150得分的壯舉，最接近的是勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中跑回149分。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）指出，與50轟50盜不同，單季150分更多取決於球隊火力，大谷去年以134分成為大聯盟得分王，今年依舊傲視群雄，甚至比2024年更明顯。他認為大谷打第一棒有優勢，他目前以551個打席領先全聯盟，更可以把自己給打回來，本季以敲出43轟和8支三壘安打，再加上他擁有國聯最多的16次故意四壞球保送，以及14.5%的超高保送率，讓上壘次數大增，自然可以創造大量的得分機會。

大谷翔平本季共有17次盜壘成功，雖然不算多，但他仍利用其他方式在壘包推進，包含高飛球推進和暴投推進等，大谷共累積19次，在大聯盟僅次於小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和艾圖維（Jose Altuve）。

隊友的火力支援更加重要，道奇本季場均攻下5.17分領先全聯盟，只要大谷上壘，就有42％的機率回到本壘得分，遠遠高於大聯盟平均值的30％，排名大聯盟第10位。西蒙預測如果大谷能維持這樣的得分節奏，他不僅能幫助球隊奪回分區冠軍，也將再度把自己推向另一項歷史級的里程碑。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中