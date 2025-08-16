MLB》21世紀首見神壯舉！單季有望達154分 官網點出大谷飆分關鍵

大谷翔平。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平目前以115得分高居聯盟第一，有望挑戰21世紀首位達成單季150得分的球員，大聯盟官網今天撰文點出大谷得分大爆發的關鍵。

大谷翔平目前跑回115得分，領先第2名洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的94分多達21分，這樣的差距是自1985年韓德森（Rickey Henderson）比墨菲（Dale Murphy）多出28分後首見。大谷若在道奇剩餘41場比賽全勤出賽，他有望突破154分大關。

自2000年太空人名人堂球星巴格威爾（Jeff Bagwell）拿下152分後，21世紀尚未有人完成單季150得分的壯舉，最接近的是勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2年前曾於159場比賽中跑回149分。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）指出，與50轟50盜不同，單季150分更多取決於球隊火力，大谷去年以134分成為大聯盟得分王，今年依舊傲視群雄，甚至比2024年更明顯。他認為大谷打第一棒有優勢，他目前以551個打席領先全聯盟，更可以把自己給打回來，本季以敲出43轟和8支三壘安打，再加上他擁有國聯最多的16次故意四壞球保送，以及14.5%的超高保送率，讓上壘次數大增，自然可以創造大量的得分機會。

大谷翔平本季共有17次盜壘成功，雖然不算多，但他仍利用其他方式在壘包推進，包含高飛球推進和暴投推進等，大谷共累積19次，在大聯盟僅次於小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和艾圖維（Jose Altuve）。

隊友的火力支援更加重要，道奇本季場均攻下5.17分領先全聯盟，只要大谷上壘，就有42％的機率回到本壘得分，遠遠高於大聯盟平均值的30％，排名大聯盟第10位。西蒙預測如果大谷能維持這樣的得分節奏，他不僅能幫助球隊奪回分區冠軍，也將再度把自己推向另一項歷史級的里程碑。

