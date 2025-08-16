晴時多雲

體育 即時新聞

總統盃籃球賽總獎金178萬元 東區預賽宜蘭登場82隊角逐

2025/08/16 15:23

總統盃籃球賽東區預賽開幕典禮，今天在宜蘭運動公園光電球場舉行，共計82隊參賽，賽事為期2天。（宜蘭縣府提供）總統盃籃球賽東區預賽開幕典禮，今天在宜蘭運動公園光電球場舉行，共計82隊參賽，賽事為期2天。（宜蘭縣府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」將於11月初在總統府前凱達格蘭大道舉辦全國總決賽，爭奪總獎金178萬元。東區預賽開幕典禮，今天在宜蘭運動公園光電球場舉行，賽事為期2天，共計82隊參賽。教育部體育署副署長房瑞文說，希望藉由賽事舉辦，提升全民運動風氣。

房瑞文說，東部是培養眾多籃球選手重鎮，感謝宜蘭縣政府提供好場地，讓民眾體驗籃球樂趣，今年賽事分別於宜蘭、台南、桃園、台中舉辦4區分區預賽，各區各組前3名隊伍將晉級總決賽，宜蘭為預賽首站，參賽選手多，報名相當踴躍。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝中央選擇宜蘭作為東區預賽舉辦地，肯定宜蘭在運動設施與推展全民運動上的努力，光電球場自啟用以來深受縣民喜愛，這次能夠結合全國性賽事，不僅為地方注入活力，更提供年輕選手展現實力的平台。

今年宜蘭作為地主，地方參賽選手多，包括曾被譽為「全台最強女高中生」的宜蘭五結人張聿嵐，與UBA好手許絜睎組成「宜蘭小孩」，將在公開女生組亮相；當地企業「歐印行銷」與「艾派瑪國際」邀集曾是SBL與WSBL的選手連袂出擊，張伯維、成力煥、劉衍謙身披「歐印行銷」球衣，成為公開男生組熱門隊伍，「艾派瑪國際」則由陳仲薇領軍。

總統盃籃球賽東區預賽宜蘭登場，共計82隊伍參賽。（宜蘭縣府提供）總統盃籃球賽東區預賽宜蘭登場，共計82隊伍參賽。（宜蘭縣府提供）

