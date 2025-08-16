北市大盃》「高錦瑋給我很大的啟發」健行菜鳥後衛夏友杰想向偶像看齊

夏友杰。（北市大盃提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕健行科大今在首屆北市大盃籃球邀請賽，以96：74力克義守大學收下2連勝，來自錦和高中的後衛夏友杰將在強權健行展開UBA生涯，他期許自己能向學長、TPBL桃園雲豹一哥高錦瑋看齊。

健行科大在UBA連三年拿下亞軍，新賽季一哥劉丞勳、後衛徐宏瑋畢業投入職業，114學年度的新賽季將由大四的潘偉傑、孫琦森、大三曾睦軒和大二的廖本謙等好手扛起陣容。

請繼續往下閱讀...

健行暑假先後到金門、北京參加邀請賽，北市大盃是暑假第3站，助理教練林沛岑表示，由於今年也有不少新生加入，球隊持續透過盃賽磨合陣容。

健行今年大一迎來畢業自錦和高中的後衛夏友杰、土耳其、台灣混血混血長人歐瑞克，另外還有南湖高中射手蔡學墉以及來自基隆高商的基隆商工楊翊歡。

夏友杰今在面對義守大學一役攻下14分、3籃板、5助攻，林沛岑透露，總教練劉孟竹在上學年度HBL預賽開打前就注意到夏友杰，認為他和健行出身的谷毛唯嘉、高錦瑋一樣，都是身高不高但具靈性的控衛，會是球隊未來重點培養的好手。

177公分的夏友杰是來自宜蘭的泰雅族，南澳國中畢業後進入錦和高中，接下來將在健行展開UBA生涯，他表示，由於健行培養出很多矮個子的好手，加上欣賞高錦瑋，因此常會去請教前健行助理教練、現任北市大總教練范峻誠，了解高錦瑋過去大學時的作息，「錦瑋給我的啟發滿大的，希望可以向他學習。」

夏友杰表示，由於健行球風與節奏更快，自己在場上持球的時間也比高中時期更長，大一期許自己達到教練的期待，「希望教練用我的時候，我可以幫助到球隊，不要給自己太大的壓力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法