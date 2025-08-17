晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

道奇、教士上演國西龍頭爭奪戰 今日賽事預告與轉播

2025/08/17 06:43

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇與教士3連戰的第2場，上演國聯西區龍頭爭奪戰，道奇推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell），對決教士投手席斯（Dylan Cease）。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對統一獅，台鋼推出櫻井周斗，獅隊派出本土右投郭俊麟；富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟，富邦推洋投布坎南，兄弟派本土左投魏碩成；味全龍在天母球場面對樂天桃猿，味全派出本土王牌徐若熙，樂天派本土投手徐若熙。敬請鎖定轉播。

亞洲U15青少棒錦標賽，台灣隊首戰南韓。敬請鎖定轉播。

MLB

09：00 教士 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

日職

12：00 阪神虎 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3
16：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 2

中職

16：00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台
16：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台
17：00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來育樂

BFA亞洲U15青少棒錦標賽

13：20 香港 VS 日本
18：20 南韓 VS 台灣隊

轉播：緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

2025世界運動會

09：25 台灣隊 滑輪運動 自由式男子花式繞樁資格賽/決賽 愛爾達體育3台
11：25 台灣隊 滑輪運動 自由式女子花式繞樁資格賽/決賽 愛爾達體育3台
12：20 壘球 女子金牌戰 愛爾達體育2台
12：55 田基森 陽森 健力 男子超重量級決賽 愛爾達體育3台
19：25 閉幕典禮 愛爾達體育1台

FIBA籃球亞洲盃

（D-LIVE）21：30 季軍戰
23：50 冠軍戰

轉播：愛爾達體育1台

英超

20：50 切爾西 VS 水晶宮 第1輪
23：20 曼聯 VS 兵工廠 第1輪

轉播：愛爾達體育3台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中