道奇、教士上演國西龍頭爭奪戰 今日賽事預告與轉播

大聯盟轉播方面，道奇與教士3連戰的第2場，上演國聯西區龍頭爭奪戰，道奇推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell），對決教士投手席斯（Dylan Cease）。

中職今天有3場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對統一獅，台鋼推出櫻井周斗，獅隊派出本土右投郭俊麟；富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟，富邦推洋投布坎南，兄弟派本土左投魏碩成；味全龍在天母球場面對樂天桃猿，味全派出本土王牌徐若熙，樂天派本土投手徐若熙。敬請鎖定轉播。

亞洲U15青少棒錦標賽，台灣隊首戰南韓。敬請鎖定轉播。

MLB

09：00 教士 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

日職

12：00 阪神虎 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

16：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 2

中職

16：00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台

16：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17：00 樂天桃猿 VS 味全龍 緯來育樂

BFA亞洲U15青少棒錦標賽

13：20 香港 VS 日本

18：20 南韓 VS 台灣隊

轉播：緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

2025世界運動會

09：25 台灣隊 滑輪運動 自由式男子花式繞樁資格賽/決賽 愛爾達體育3台

11：25 台灣隊 滑輪運動 自由式女子花式繞樁資格賽/決賽 愛爾達體育3台

12：20 壘球 女子金牌戰 愛爾達體育2台

12：55 田基森 陽森 健力 男子超重量級決賽 愛爾達體育3台

19：25 閉幕典禮 愛爾達體育1台

FIBA籃球亞洲盃

（D-LIVE）21：30 季軍戰

23：50 冠軍戰

轉播：愛爾達體育1台

英超

20：50 切爾西 VS 水晶宮 第1輪

23：20 曼聯 VS 兵工廠 第1輪

轉播：愛爾達體育3台

