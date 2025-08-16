中職》後勁橫掃千軍 洪總非常意外「一開始對他有疑慮」

台鋼洋投後勁。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁，今天在澄清湖主場對統一獅先發，挑戰跨季先發22連勝的聯盟新紀錄，獅隊則推出洋投布雷克先發，力阻後勁寫歷史新頁。

後勁原效力樂天桃猿，中文譯名為「豪勁」，2022年他拿下中職救援王，隔年表現下滑，球季結束未獲樂天桃猿續約，他透露，當時美職完全沒球隊提供合約，味全龍也已簽下後援洋投銳歐，只剩台鋼有機會，且先發或後援角色未定，「當時我在台鋼洋投排名第5順位，我覺得OK，只要有機會證明自己就好。」

沒想到後勁愈投愈帶勁，轉戰台鋼至今先發29場戰績18勝0敗，防禦率2.01、被打擊率2成42、每局被上壘率1.19，得點圈被打擊率1成99，締造連29場先發不敗的中職新紀錄，台鋼總教練洪一中坦言，後勁能投得這麼好，真的讓人非常意外。

洪總說，「當初樂天桃猿一定是評估找來的新洋投比後勁好，才會讓他離開，為什麼新球隊叫得到後勁？因為各隊覺得他差不多了，沒辦法了，所以說棒球就是很難講。」

洪總坦言，「其實一開始我們對後勁有疑慮，因為長期擔任後援投手，他說能轉先發，但也要試過才知道能不能轉先發，體力夠不夠，他年紀也大又長期當後援，大家一定會想說，他是為了要這一份工作才說能先發，是不是真的能先發？一開始真的不曉得。」

豪勁華麗轉身成為後勁，生涯再創新高峰，洪總透露，當初球隊找後勁前，其實有先問過樂天球團，對方說他很配合，加上後勁對中職打者習性非常了解，台鋼雄鷹第一年打一軍賽，對洋將要求也沒有很高，能夠用就好，「結果表現出乎意料啊，他進來可以創造大紀錄，讓人覺得非常意外。」

目前後勁和潘威倫同以跨季21連勝並列中職史上第一，洪總認為，當年潘威倫在25、26歲巔峰時期締造紀錄，後勁是在35、36歲才創紀錄，這不是那麼容易。

