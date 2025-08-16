晴時多雲

輕艇激流》奧運國手張筑涵領軍女子K艇團體 奪亞錦賽銀牌

2025/08/16 16:34

張筑涵、吳亭儀、周芝瑾在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）張筑涵、吳亭儀、周芝瑾在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕連3屆亞運奪牌、2屆奧運國手「豬排」張筑涵，今天在亞洲輕艇激流錦標賽攜手吳亭儀、周芝瑾以185秒29摘下女子K艇團體賽銀牌，豬排下一目標就是在明年名古屋亞運締造台灣首見紀錄。

近年台灣女子K艇團體賽一直「2缺1」，本屆也一度是難以出賽，但昨天收下女子C艇個人銅牌的周芝瑾，之前練過K艇，因此張筑涵就向教練推薦，成功組成K艇團體，並一舉登上頒獎台。至於金牌為地主中國、銅牌是哈薩克。

繼2017年再度登上亞錦賽團體賽頒獎台，張筑涵表示，賽前目標為「坐二望一」，頭號假想敵就是地主中國，雖然最後銀牌作收，但仍覺得開心，畢竟團體賽相當考驗隊友間的默契、臨場調整能力，「我覺得比個人賽還有趣。」

32歲的張筑涵在東京、巴黎奧運連續亮相，在亞運成績更是優異，2014年仁川亞運獲銅、2018年雅加達亞運摘銀，更在2023年登場的杭州亞運奪金，已經完成亞運獎牌大滿貫，下一步就是在明年名古屋亞運再度登上頒獎台，成為台灣首位連4屆亞運都進帳獎牌的選手。

張筑涵、吳亭儀、周芝瑾在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）張筑涵、吳亭儀、周芝瑾在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）

周芝瑾兼項成為台灣奪牌的功臣（輕艇協會提供）周芝瑾兼項成為台灣奪牌的功臣（輕艇協會提供）

張筑涵（中）、吳亭儀（右）、周芝瑾（左）在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）張筑涵（中）、吳亭儀（右）、周芝瑾（左）在亞洲輕艇激流錦標賽奪K艇團體賽銀牌（輕艇協會提供）

