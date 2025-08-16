中職》櫻井周斗即將「開箱」 深刻感受台鋼雄鷹拚冠氛圍

台鋼雄鷹櫻井周斗。（資料照，台鋼球團提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹日籍投手吉田一將昨對統一獅先發4.2局失6分承擔敗投，今天遭降二軍，同時新註冊另一名日投櫻井周斗，明天他將對獅隊先發，這也是個人中職生涯初登板。

26歲左投櫻井周斗具4年日職一軍資歷，出賽55場其中2場先發，戰績0勝1敗2中繼、防禦率4.64，去年球季結束他遭東北樂天金鷲釋出，今年3月通過台鋼測試，在二軍出賽12場其中10場先發，戰績5勝0敗，防禦率2.54、被打擊率2成39、每局被上壘率1.46，最快球速146公里，60.1局出現41次四死球，控球並不理想。

近期櫻井周斗一軍隨隊，他說，上一軍有感受到球隊緊張的氣氛，因為大家都朝著爭奪總冠軍的目標努力，這邊有包括吉田一將和教練、隊職員等幾名日本人，聽取前輩的建議，盡快適應環境。

即將迎來中職生涯初登板，他說，日職生涯暫時告一段落，接著思考下一步要做什麼，當初來台通過台鋼球團測試，如今要上一軍，他會全力以赴。

櫻井周斗清楚知道自己的罩門在控球，他表示，控球確實是弱點，告訴自己就算被對方上壘，也不能輕易地被攻回本壘得分，把危機化成轉機，對台灣打者的印象是擊球速度很快，屆時在一軍投球就是專注投每一球、每一打席，做到最好。

