中職》味全龍復古日邀請金德七 葉君璋想起徐總「臭豆腐」比喻

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍舉辦復古日，邀請隊史唯一韓籍球員金德七來台，總教練葉君璋想起故總教練徐生明當年「臭豆腐」的比喻，他還透露，味全重新組隊回到中職後，他曾經想找金德七來味全擔任教練，礙於語言、翻譯等考量而作罷。

金德七於1999年下半季加入味全，在中職出賽16場僅1場不是葉君璋蹲捕，他指出，雖然自己不會說韓語，但棒球有很多相通之處，與金德七搭配時很好配球，「他的身材高大，又是下勾投手，球的位移幅度很大，打者很難掌握。」

葉總回憶，味全那年打總冠軍賽幾乎沒有強投，連他都已經忘記當時到底有誰、叫什麼名字，只記得徐總有個很妙的比喻：「我們投手群就像臭豆腐一樣，看起來不好看，聞起來不好聞，但是很好吃，金德七就是臭豆腐其中一塊。」

葉總表示，當時味全沒請韓文翻譯，與金德七溝通大多只能透過徐生明，他有問金德七「徐總的韓文好嗎？」，金德七回答「還好」，在比賽上就想辦法，就算比手畫腳，只要能懂就好。葉總突然話鋒一轉：「那時候如果李多慧在，就可以請她幫忙。」

葉總認為，金德七當年來台，可以直接上場比賽，而且有一定的水準，不像現在還要去二軍調整，當時中職會從韓國找的投手，主要都是低肩側投，「應該都是被韓禧敏害的，好像韓國來的投手都是這種，他們的下勾真的有一套。」

金德七曾對韓媒表示，有向味全球團詢問擔任教練的可能性，葉總透露，確實有考慮過，但主要的問題還是語言，後來就這事件沒有繼續下去。

