體育 棒球 MLB

MLB》大都會將DFA本季ERA破6的明星右投布萊克本 明開箱大物麥克萊恩

2025/08/16 18:47

大都會明星右投布萊克本。（資料照，路透）大都會明星右投布萊克本。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會明星右投布萊克本（Paul Blackburn）今年受到傷勢影響，整季出賽7場吞3敗、防禦率6.85。紐約媒體《SNY》報導，大都會預計將把布萊克本給指定讓渡（DFA），清出球員名單空間，大都會明天要讓農場大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）迎接生涯大聯盟初登板先發，對戰水手隊。

曾在2022年入選明星賽的布萊克本，今年先後遇到右膝發炎、以及右肩夾擠症的傷勢，他在8月13日（美國時間）從15天傷兵名單歸隊，當天以後援身分登板面對勇士隊，交出5局失2分的表現。布萊克本本季出賽7場有4場先發，吞下3敗，有1次救援成功，共投23.2局被敲31安，被打擊率高達3成16。

現年31歲的布萊克本生涯在大聯盟9個賽季，效力過運動家、大都會，生涯共93場出賽有86場先發，累積22勝31敗，平均防禦率4.96。

身為二刀流大物的麥克萊恩，是目前大都會農場第3號大物，今年專職投手角色，這位24歲潛力新星本季在3A出賽16場有13場先發，戰績5勝4敗、防禦率2.78，共投87.1局賞97次三振。麥克萊恩本季分別待在小聯盟2A、3A，整季出賽21場有18場先發，拿到8勝5敗、防禦率2.45。

大都會明天將碰上水手，這將是麥克萊恩生涯大聯盟初登板先發，對決水手25歲強投沃（Bryan Woo）。

