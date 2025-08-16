中職》金德七很榮幸再來台灣 手機桌布是1999年味全球員卡

曾效力味全龍隊的韓籍投手金德七。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍舉行復古日，邀請隊史唯一韓籍球員金德七出席，他很高興在25年後再次來台，強調從未忘記台灣，有現場記者拿出味全於1999年為他出的球員卡，他開心地秀出手機桌布，圖案正是這張球員卡。

金德七指出，接到味全邀請時感到很榮幸，因為在台灣打球的日子，是他棒球生涯很重要的階段，他從不曾忘記台灣，當下心情好到第一時間與家人分享時大喊「萬歲！」，看到球員卡的瞬間彷彿回到20幾歲，「我的心還是很年輕，看到這張卡，想起很多回憶，我的手機桌布也是這個。」

金德七回憶，在味全打球那半年，印象最深的是咖哩飯，因為日常生活沒有翻譯協助，當年的便利商店不像現在有這麼多韓國食物，他幾乎天天都吃咖哩飯，有時甚至餓著肚子練習，「如果贏球，徐總（徐生明）心情好，會帶我去吃涮涮鍋，如果輸球，他心情不好，就什麼都沒有。」

金德七表示，當年中職經常發生不好的事，徐總要他盡量待在宿舍，沒事不要隨便外出，「徐總說，外面可能會有人，引誘我去做壞事，他對這個部分非常重視，我很感謝他，也很尊敬他，他是一位非常帥氣的老師。」

金德七在中職、台灣大聯盟分別效力味全龍、高屏雷公，捕手搭檔葉君璋、洪一中都是台灣重量級捕手，目前分別是味全龍、台鋼雄鷹總教練，他對當年合作的場景仍歷歷在目，「有好捕手的引導，對投手非常重要，我很榮幸能與他們搭配，也很感謝他們對我的幫助。」

