體育 棒球 中職

中職》兄弟新洋投柯威士「開箱」慘烈！投不滿3局遭富邦痛擊

2025/08/16 18:27

中信兄弟先發投手柯威士。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手柯威士。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟原有洋投德保拉因傷遭註銷，今天新洋投柯威士亮相。有7季韓職資歷、前年曾單季12勝0敗的柯威士，今天中職首戰面對富邦悍將卻遭痛擊，在60球用球設定內，投不滿3局就被擊出7安打。

柯威士來台首戰的首局就遇到亂流，富邦首棒林岳谷擊出內野安打，1出局後，張育成、張進德兄弟連線敲安，張育成的安打帶有打點，富邦先馳得點，接著戴培峰也敲安，帶有另1分打點，富邦該半局拿下2分，柯威士則是單局被擊出4安打。

柯威士2局投出3上3下，但3局下被首位打者陳愷佑擊出安打，這同時是陳愷佑生涯首安。陳愷佑隨後盜壘失敗，但張家兄弟再次連線，張育成選到保送、張進德敲安，富邦攻佔一二壘。戴培峰再次對柯威士敲安，富邦又得1分。

總計柯威士投2.1局就用59球，被擊出7安打、1保送，2次三振，退場後失3分，接手的謝榮豪又遭張洺瑀、孔念恩擊出安打，壘上跑者分數記在柯威士帳上，柯威士合計失5分。

本季面對富邦悍將投球局數最短的先發投手，是6月24日統一獅郭俊麟，當時他僅投2局失5分吞敗，今天的柯威士僅多投1人次，目前也是敗投候選人。

