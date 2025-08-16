晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》誰都擋不住！ 後勁締造跨季22連勝空前紀錄

2025/08/16 18:38

台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁真的是愈投愈帶勁，今天他對統一獅繳7局失1分優質先發，加上隊友火力奧援和牛棚守成，最終台鋼就以5：2擊敗獅隊終止本季最長的4連敗，同時後勁也締造跨季22連勝的聯盟新紀錄。

後勁用88球投滿7局，好球率70.5%，被敲5安包含1轟另有6K，沒有出現四死球，失2分都是責失拿下本季第12勝並獲選單場MVP，締造跨季22連勝新猷，同時連30場先發不敗的紀錄繼續向上推高。

後勁的跨季22連勝之旅從前年8月29日啟程，該季他效力樂天桃猿中文譯名為「豪勁」，以後援身分拿下3連勝後，隔年轉戰台鋼至今出賽30場都是先發，戰績19勝0敗，他登板先發的30場比賽，台鋼戰績25勝5敗，勝率高達8成33，本季先發17場台鋼更是豪取16勝，只輸掉1場。

此役1局上獅隊靠蘇智傑、林安可、陳鏞基連續安打先馳得點，下個半局台鋼靠開路先鋒王博玄敲二壘安打和曾子祐滾地球、吳念庭高飛犧牲打追平比分。

後勁首局掉分後，第2到5局都讓對手3上3下，6局上他面對該局首棒打者朱迦恩，就被轟出一發陽春砲，朱迦恩連兩場開轟，本季4轟全落在澄清湖球場，包含8月10日的場內全壘打，獅隊取得2：1領先，這也是本季後勁所挨第1轟。

6局下台鋼反攻，吳念庭選到保送，魔鷹敲安，郭阜林擊出內野滾地球送回追平分，兩出局一壘有人，林家鋐、張肇元連續安打再添1分反超前，7局下吳念庭獲保送，魔鷹敲出二壘安打再添1分，8局下追加保險分，力挺後勁奪勝寫歷史新頁。

台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）

