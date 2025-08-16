晴時多雲

體育 籃球 學生籃球

北市大盃》「不要習慣雖敗猶榮」范峻誠感動團隊指標性首勝

2025/08/16 18:59

北市大主帥范峻誠。（北市大盃提供）北市大主帥范峻誠。（北市大盃提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025北市大盃籃球邀請賽在天母體育館登場，地主球隊台北市大今以76：74逆轉台灣師大，總教練范峻誠肯定球員展現拚勁，表示自己不斷告訴子弟兵「不要習慣雖敗猶榮」。

北市大學在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽以2勝13敗作收，新賽季確定回到二級，范峻誠為讓球隊累積比賽經驗，決定自辦邀請賽，今年首屆北市大盃邀請到健行科大、台灣師大、輔仁大學、台灣藝大、國立體大、義守大學、臺灣大學7支球隊一同參賽，其中健行、台師、輔大、台藝和國體是上季躋身8強的勁旅。

北市大是新賽季唯一將從二級出發的球隊，在范峻誠籌劃下於今年夏天擁有和一級強權過招的機會，他指出，不是每間學校都有資源與經費出國移訓或比賽，國內夏天的邀請賽又多半邀請UBA排名較前的球隊，「既然我們不一定會被邀請，那就換我們邀請別人來跟我們打，也要感謝學校和校長的支持。」

北市大昨在首日以67：91不敵台灣藝大，今在與台灣師大交手，在末節打出23：13的攻勢逆轉戰局，陳鏡名繳出全隊最高17分。

范峻誠在健行科大擔任助理教練6年，2023年接下北市大教鞭，他賽後透露，從接掌球隊兵符以來，北市大從未在練習賽、大小盃賽和正式比賽擊敗過UBA一級8強球隊，「今天是第一次，所以我很感動，要肯定他們沒有放棄。」

從健行來到北市大，范峻誠表示，自己很努力在建立球員贏球的心態，「我要教他們如何贏球，在健行是不能輸的，所以我一直告訴他們，要相信我們可以贏球，相信我們可以靠團隊的力量擊敗強隊。」

范峻誠私下說話溫和，但他說，來到北市大後在場上必須流露更多情緒來激勵團隊士氣，「我常跟他們說，不要習慣雖敗猶榮，球隊之前給我的感覺是，遇到8強的球隊只要輸很少就覺得滿足，但競技運動沒有雖敗猶榮，我們不要『輸得漂亮』，我們要『贏球』。」

陳鏡名。（北市大盃提供）陳鏡名。（北市大盃提供）

