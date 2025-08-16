晴時多雲

棒球》多元出口盃今起連兩週熱血開打 台鋼陳文杰任親善大使坦言受激勵

2025/08/16 19:19

陳文杰認為多元棒球選手的熱情相當不容易。（出口盃提供）陳文杰認為多元棒球選手的熱情相當不容易。（出口盃提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕由社團法人中華民國身障棒壘球協會（以下簡稱身障棒協）主辦的「2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」16日在新生公園棒球場開賽。今年親善大使為中職台鋼雄鷹外野手陳文杰，陳文杰說，自己被大家所感動，將帶著滿滿的祝福，繼續面對傷勢的挑戰。

今年出口盃首度連兩週進行，8月16、17日為多元組，23、24日為視障組。雖盲棒規則與一般棒球不同，必須分開比賽，主辦單位希望將賽事集中，讓氣氛更為溫馨，「以往兩賽事相差數個月，不過我們秉持『多元族群』的理念，希望讓大家都能參與。」身障棒協理事長潘瑋杰說。

多元組今年共6隊與會，包括洛以戰鬥機聽障棒球隊、雲豹聽障騎士棒球隊、巴哥浪山羌不老棒球隊、桃園悟空女子棒球隊與戰神身障棒球隊黑隊與藍隊。視障組為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

今年的親善大使邀請台鋼雄鷹陳文杰，2023年藉著擴編選秀轉戰港都的他，2024年球季共擊出107支安打、42分打點都是生涯次高，可惜今年初熱身賽期間因右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折的傷勢本季報銷，目前仍在復健階段，儘管經歷人生最嚴重傷勢，他以身作則，為出口盃的戰將們站台打氣。

「其實是我被他們激勵到了。」陳文杰笑說：「之前曾經看過大家練球，他們的拚勁跟對棒球的熱情都很令人佩服。我們打了十幾年球，難免覺得日復一日，但今天見到我們依然這麼熱愛棒球，我覺得很高興。」

開球儀式上，陳文杰正好拿到盲棒的特製用球，「第一次看到，相當特別，蜂鳴器比想像中大聲。我看過他們練球，覺得真的太厲害了，很難想像看不到怎麼打球。」

陳文杰不僅球技、態度一流，人氣也很旺，不少球迷早上7點就開始排隊等待中午的簽名會，不少球迷關心他的身體狀況，他表示目前恢復應有六成，「跑步沒問題，變向比較危險一點，就是按照步調慢慢進步。」

「很感謝陳文杰這次願意擔任親善大使，一直以來我們都希望邀請曾在棒球或人生路上受過傷，但很努力改變現況的好朋友，跟出口盃的選手們互相交流，給我們鼓勵，也讓我們幫他打氣。」潘瑋杰說。

今天的賽事戰果，首戰戰神身障藍隊9：1洛以戰鬥機聽障，雲豹聽障騎士17：3桃園悟空女棒，巴哥浪山羌不老9：8逆轉戰神身障藍隊，戰神身障黑隊也是3：4遭到雲豹聽障翻盤。

17日賽事持續在新生公園棒球場舉行，現場不收門票，上午8時為洛以戰鬥機聽障對巴哥浪山羌不老，10：10為戰神身障黑隊迎戰桃園悟空女棒，12：20與14：30分別進行季軍戰與冠軍賽，本日賽事將於身障棒協官方YouTube（https://www.youtube.com/@CTBSAD/streams）提供現場直播。

第十一屆出口盃正式開幕,陳文杰(中)舉著盲棒用球,體驗不一樣的棒球。(出口盃提供)

第十一屆出口盃正式開幕,陳文杰(中)舉著盲棒用球,體驗不一樣的棒球。(出口盃提供)

身障棒協理事長潘瑋杰致力於打造運動平權的棒球平台。(出口盃提供)

小星星樂團擔任出口盃開幕表演,右為視障歌手林昊恩。(出口盃提供)

