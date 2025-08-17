MLB》簽35億約的響尾蛇球星馬提 遭爆隊友不滿他太常「請假」

響尾蛇明星二壘手馬提。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今年戰績欠佳，目前以60勝63敗居國聯西區第三。根據《亞利桑那共和報》記者皮柯羅（Nick Piecoro）爆料，有部分響尾蛇選手不滿自家明星二壘手馬提（Ketel Marte）過去一個月內太常「請假」缺陣，一位不具名的選手認為馬提缺席比賽的行為讓人感到不尊重。

現年31歲的馬提今年4月曾被放進10天傷兵名單，本季出賽90場，交出23轟、56分打點，打擊率2成97，整體攻擊指數（OPS）為0.954。馬提在2021年因傷只打90場，生涯在大聯盟10個賽季，馬提單季出賽數最多為153場，平均每年出賽135場至150場。

請繼續往下閱讀...

《亞利桑那共和報》報導提到，有著傷病史的馬提，曾在2024年賽季最後一週要求休息一天，讓隊友們感到厭煩。馬提今年在明星賽前的最後一場例行賽要求不上場，隨後卻參加明星賽，這個舉動引發自家人質疑。

響尾蛇明星二壘手馬提。（資料照，路透）

今年美國時間7月18日，也就是明星賽結束後的首場例行賽，響尾蛇準備要迎戰紅雀時，馬提被放進限制名單。當時有外媒報導提到，馬提位在亞利桑那的家中發生竊案而暫時離隊，估損失約40萬美元。

但皮柯羅指出，馬提在明星賽的空檔休假期間，大多時間都待在多明尼加，據《Arizona Sports 98.7FM》節目主持人甘巴多羅（John Gambadoro）的說法，馬提原本要與台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）、重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）一起從明星賽返程，但馬提決定到多明尼加度假，用甘巴多羅的話來說，就是「明知自己會錯過一、兩場比賽」。馬提的隊友並不知道他計畫缺陣，而他本人也是到多明尼加後才得知家中遭竊。

馬提在7月20日回到球隊、離開限制名單，他缺席的兩場比賽，響尾蛇隊剛好都贏球。從那時之後，響尾蛇隊的表現也有所下滑，最後選擇成為賣家，在交易大限前送走奈勒（Josh Naylor）、投手凱利（Merrill Kelly）、蘇亞雷斯、投手米勒（Shelby Miller）、外野手葛里查克（Randal Grichuk）等人。

馬提在今年4月與響尾蛇簽下6年1.165億美元（約新台幣35億）的延長合約，雙方將合作至2031年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法