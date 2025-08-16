晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》林芳安擊敗中國地主強敵 台韓聯軍六安女雙勇奪冠軍

2025/08/16 20:03

林芳安。（資料照）林芳安。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕萊茵魯爾世大運女雙首秀鍍銀的林芳安，攜手南韓搭檔金多彬再出發，本週於安徽的六安女網賽過關斬將，週六決賽「台韓聯軍」更歷經搶十激戰，終以5：7、6：3、10：5大逆轉中國地主頭號種子勁敵黄裕迦／肖正花，讓林芳安笑擁職業生涯第4座、也是本季首座ITF女雙冠軍。

年僅20歲的林芳安，與金多彬自6月台塑盃後再度合拍，兩人以戰養戰找回互補默契，3連勝、1盤未失勇闖六安女雙決戰。面對坐擁東道主優勢的中國人馬，第3種子「台韓聯軍」頂住當地高溫天氣，並且克服拉鋸讓出首盤的劣勢，次盤重振旗鼓扳回一城；決勝搶十林芳安組合又後來居上，一口氣連得關鍵5分，硬是氣走黄裕迦／肖正花，驚險贏得最後勝利。

至於楊亞依則揮別世大運失利陰霾，六安女單連克強敵挺進4強，強碰斯洛伐克第3種子莫爾瓦約娃（Viktoria Morvayova），台將第8種子通過「互破大戰」考驗，6：2先馳得盤之後，對手因傷退賽，讓楊亞依天助自助安抵決賽，也是相隔近兩年重返ITF女單冠軍戰，週日壓軸對手為南韓第5種子鄭寶映。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中