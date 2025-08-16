網球》林芳安擊敗中國地主強敵 台韓聯軍六安女雙勇奪冠軍

林芳安。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕萊茵魯爾世大運女雙首秀鍍銀的林芳安，攜手南韓搭檔金多彬再出發，本週於安徽的六安女網賽過關斬將，週六決賽「台韓聯軍」更歷經搶十激戰，終以5：7、6：3、10：5大逆轉中國地主頭號種子勁敵黄裕迦／肖正花，讓林芳安笑擁職業生涯第4座、也是本季首座ITF女雙冠軍。

年僅20歲的林芳安，與金多彬自6月台塑盃後再度合拍，兩人以戰養戰找回互補默契，3連勝、1盤未失勇闖六安女雙決戰。面對坐擁東道主優勢的中國人馬，第3種子「台韓聯軍」頂住當地高溫天氣，並且克服拉鋸讓出首盤的劣勢，次盤重振旗鼓扳回一城；決勝搶十林芳安組合又後來居上，一口氣連得關鍵5分，硬是氣走黄裕迦／肖正花，驚險贏得最後勝利。

至於楊亞依則揮別世大運失利陰霾，六安女單連克強敵挺進4強，強碰斯洛伐克第3種子莫爾瓦約娃（Viktoria Morvayova），台將第8種子通過「互破大戰」考驗，6：2先馳得盤之後，對手因傷退賽，讓楊亞依天助自助安抵決賽，也是相隔近兩年重返ITF女單冠軍戰，週日壓軸對手為南韓第5種子鄭寶映。

