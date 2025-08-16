中職》陳統恩替補建功！兄弟完成5分大逆轉、富邦7連敗平本季最慘

中信兄弟逆轉戰局。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今推出新洋投柯威士對戰富邦悍將，柯威士曾在前年效力韓職KT巫師隊時單季拿下12勝0敗，今中職生涯初登板卻投得慘烈。一度5分落後的兄弟，靠著7局上陳統恩超前分安打在內的猛攻，單局6分逆轉，終場兄弟9:6贏球。富邦悍將遭逆轉，吞下7連敗，追平本季最長連敗。

在本就有60球用球設定的狀況下，柯威士首局被張育成、張進德兄弟檔，和戴培峰敲安，單局掉2分。2局下雖投出3上3下，但3局再次出現亂流，陳愷佑生涯首安開啟富邦攻勢，該半局柯威士任內唯一出局數僅有陳愷佑盜壘失敗，張進德和戴培峰都再次對他敲安。

該半局，接手的謝榮豪連續被張洺瑀、孔念恩和李宗賢敲安，最終謝榮豪投出提前落地球，但及時補位觸殺孔念恩，該半局才結束。打完該半局，富邦6:1領先。

總計柯威士投2.1局就用59球，被擊出7安打、1保送，2次三振，失5分。本季面對富邦悍將投球局數最短的先發投手，是6月24日統一獅郭俊麟，今天的柯威士僅多投1人次。

面對富邦左投陳仕朋，中信兄弟2上靠著江坤宇安打、黃韋盛長打拿1分。6局下，曾頌恩二壘打開啟攻勢，黃韋盛該半局再敲帶有打點安打，此時富邦換投，江國豪接手，陳統恩滾地球帶1打點，但江國豪三振岳東華，化解該半局。

陳仕朋因球隊陣容需求，近期一度轉任中繼，在中繼角色出賽連5場無失分後，又再因球隊需要而回到先發輪值，今他投5.1局、被擊出7安打、3次三振、2次保送，失3分。

兄弟7局上持續反攻，1出局後，岳政華和代打許庭綸連續長打，兄弟追回1分。江國豪保送曾頌恩後，富邦換李吳永勤接手，兄弟代打王政順遭三振，但李吳沒能躲過宋晟睿狙擊，兄弟追到1分差。

富邦該半局再換曾峻岳處理一三壘有人危機，黃韋盛敲出平飛安打，雖被二壘手林岳谷攔下，但無法抓下任何出局數，兄弟追平。替補上場的陳統恩，個人此役第2個打席敲出安打，帶有2打點，兄弟超前，岳東華接著又敲安。兄弟單局6分，一口氣逆轉。

富邦7局下反攻，面對李振昌，張育成獲保送、張進德敲安，但包括代打范國宸在內，富邦連兩個出局數都是內野飛球。

中信兄弟捕手陳統恩關鍵安。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟捕手陳統恩關鍵安。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟許庭綸。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟宋晟睿。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將投手曾峻岳遇到亂流。（記者陳逸寬攝）

富邦悍將投手曾峻岳。（記者陳逸寬攝）

