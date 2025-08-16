游泳》王冠閎香港錦標賽小試身手 100自摘金、400自鍍銀

王冠閎（中）與陪練林怡成（左）。（游協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國游泳隊今於2025年香港公開游泳錦標賽締造佳績，單日豪奪6金7銀3銅，其中「台灣蝶王」王冠閎在男子100、400公尺自由式小試身手，就貢獻1金1銀，週日他還將參與50公尺蝶式、自由式，持續以戰養戰調整水感和狀態。

甫於萊茵魯爾世大運勇奪男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎，此行「以賽代訓」並未報名主項，100自他先以50秒23輕鬆摘金；至於400自決賽游出3分56秒84，以0.13秒之差被第八水道的香港地主賴敬和攔胡而屈居銀牌，賽後王冠閎說：「這次報名50、100和400自，主要是為10月全運會做熱身。但400自有兩年多沒比了，加上世大運之後，目前身體狀態恢復約六成，可以游出這樣的成績已經很滿意。」

本屆香港錦標賽於維多利亞游泳館進行，共有台灣、印度、澳門和地主香港等俱樂部組軍角逐，我國由秘書長曾正宗率領亞培和潛優選手49人參賽。週六李姵萱表現搶眼，包辦女子50公尺仰式和自由式雙金，成績28秒94、25秒93全都突破個人新高；至於男子200公尺蛙式決賽，台大泳將蔡睿閎雖僅獲銀牌，2分13秒01仍打破由李炫諺保持10年之久的全國紀錄（2分13秒09），成為新世代「台灣蛙王」。

王冠閎自由式牛刀小試也拿金牌。（游協提供）

