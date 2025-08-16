晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳》王冠閎香港錦標賽小試身手 100自摘金、400自鍍銀

2025/08/16 20:44

王冠閎（中）與陪練林怡成（左）。（游協提供）王冠閎（中）與陪練林怡成（左）。（游協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國游泳隊今於2025年香港公開游泳錦標賽締造佳績，單日豪奪6金7銀3銅，其中「台灣蝶王」王冠閎在男子100、400公尺自由式小試身手，就貢獻1金1銀，週日他還將參與50公尺蝶式、自由式，持續以戰養戰調整水感和狀態。

甫於萊茵魯爾世大運勇奪男子200公尺蝶式銀牌的王冠閎，此行「以賽代訓」並未報名主項，100自他先以50秒23輕鬆摘金；至於400自決賽游出3分56秒84，以0.13秒之差被第八水道的香港地主賴敬和攔胡而屈居銀牌，賽後王冠閎說：「這次報名50、100和400自，主要是為10月全運會做熱身。但400自有兩年多沒比了，加上世大運之後，目前身體狀態恢復約六成，可以游出這樣的成績已經很滿意。」

本屆香港錦標賽於維多利亞游泳館進行，共有台灣、印度、澳門和地主香港等俱樂部組軍角逐，我國由秘書長曾正宗率領亞培和潛優選手49人參賽。週六李姵萱表現搶眼，包辦女子50公尺仰式和自由式雙金，成績28秒94、25秒93全都突破個人新高；至於男子200公尺蛙式決賽，台大泳將蔡睿閎雖僅獲銀牌，2分13秒01仍打破由李炫諺保持10年之久的全國紀錄（2分13秒09），成為新世代「台灣蛙王」。

王冠閎自由式牛刀小試也拿金牌。（游協提供）王冠閎自由式牛刀小試也拿金牌。（游協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中