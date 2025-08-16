晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》後勁締造跨季22連勝紀錄 洪總直呼「不可思議！」

2025/08/16 21:03

台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP，賽後與女兒、兒子跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP，賽後與女兒、兒子跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁，今天對統一獅繳7局失2分優質先發，加上隊友火力奧援、牛棚守成拿下勝投和單場MVP，最終台鋼就以5：2擊敗獅隊，後勁締造跨季22連勝的聯盟新紀錄，同時連30場先發不敗的紀錄繼續向上推高。

對於後勁改寫潘威倫高懸17年的大紀錄，今天賽後台鋼總教練洪一中直說，「後勁36歲要締造這紀錄，老實講，實在是不可思議，潘威倫當年是顛峰時期（潘威倫在26歲締造跨季21連勝），以36歲的年紀來講，我只能說這是很變態的成績。」

洪總坦言，一開始沒有預期後勁能投這麼好，去年找他來的時候擔心沒辦法先發，畢竟在樂天擔任救援投手，後來未獲續約，去年台鋼第一年打一軍比賽，對戰績要求比較沒那麼高，想說找一個熟悉台灣打者的投手，他在樂天就是配合度很高的投手，跟隊友相處融洽，於是決定延攬。

洪總說，「當時問後勁能不能先發，他說能，我們抱著姑且一試的心態，畢竟他年紀偏高，想說不行再換人，沒想到一來就表現那麼好，不但展現球技之外，在球隊也扮演老大哥角色，跟年輕投手分享經驗，對球隊幫助非常大。」

洪總強調，後勁能打破這紀錄是意外的收穫，當然他自己也很努力，要創造這紀錄絕對不是靠運氣，「跨季22連勝哪有可能只是運氣，實力是受肯定的。」

台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝，收下新紀錄球。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝，收下新紀錄球。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP，賽後與女兒、兒子跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP，賽後與女兒、兒子跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中