中職》後勁締造跨季22連勝紀錄 洪總直呼「不可思議！」

台鋼雄鷹洋投後勁獲單場MVP，賽後與女兒、兒子跳勝利之舞。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁，今天對統一獅繳7局失2分優質先發，加上隊友火力奧援、牛棚守成拿下勝投和單場MVP，最終台鋼就以5：2擊敗獅隊，後勁締造跨季22連勝的聯盟新紀錄，同時連30場先發不敗的紀錄繼續向上推高。

對於後勁改寫潘威倫高懸17年的大紀錄，今天賽後台鋼總教練洪一中直說，「後勁36歲要締造這紀錄，老實講，實在是不可思議，潘威倫當年是顛峰時期（潘威倫在26歲締造跨季21連勝），以36歲的年紀來講，我只能說這是很變態的成績。」

洪總坦言，一開始沒有預期後勁能投這麼好，去年找他來的時候擔心沒辦法先發，畢竟在樂天擔任救援投手，後來未獲續約，去年台鋼第一年打一軍比賽，對戰績要求比較沒那麼高，想說找一個熟悉台灣打者的投手，他在樂天就是配合度很高的投手，跟隊友相處融洽，於是決定延攬。

洪總說，「當時問後勁能不能先發，他說能，我們抱著姑且一試的心態，畢竟他年紀偏高，想說不行再換人，沒想到一來就表現那麼好，不但展現球技之外，在球隊也扮演老大哥角色，跟年輕投手分享經驗，對球隊幫助非常大。」

洪總強調，後勁能打破這紀錄是意外的收穫，當然他自己也很努力，要創造這紀錄絕對不是靠運氣，「跨季22連勝哪有可能只是運氣，實力是受肯定的。」

