中職》後勁跨季22連勝之旅 差一點斷在這一天

台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝，收下新紀錄球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹洋投後勁今天對統一獅先發7局失2分拿下勝投和單場MVP，締造跨季22連勝新紀錄，同時連30場先發不敗的紀錄持續堆高，跨季21連勝的紀錄保持人潘威倫，賽後也特地向後勁道恭喜。

後勁說，非常開心也很榮幸能打破潘威倫的紀錄，也感謝潘威倫的恭賀，他的選手生涯對整個中華職棒貢獻很多，感謝上帝，之後會持續保持這樣的心態做好每件事情，拿下每一場比賽，希望可以把這項紀錄延長，讓其他投手不好追趕。

請繼續往下閱讀...

事實上，後勁跨季22連勝之旅並非一帆風順，今年6月10日他對中信兄弟先發5.1局失7分，隊友攻擊火力凶猛狂攻10分，也讓他逃過敗投，得以延續連勝紀錄，今天賽後接受媒體採訪，他特別提到這一場先發。

談到驚險這一戰，後勁說，那一天狀況很好，對於「狀況好就會投得好」，這是很大的誤解，有時候狀況好會不知道哪裡出問題，當天沒有及時修正卡特球跑伸卡球軌跡的問題，所以被打比較多支安打，不一定狀況好就會投得好。

後勁強調，跨季22連勝這段期間，有幾場比賽分數緊咬，感謝隊友火力支援，守備也守下很多出局數，他跟捕手張肇元的搭配也愈來愈好，沒有他們的力挺，就沒有這項紀錄的誕生。

台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法