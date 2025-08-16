晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》後勁跨季22連勝之旅 差一點斷在這一天

2025/08/16 21:15

台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝，收下新紀錄球。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝，收下新紀錄球。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹洋投後勁今天對統一獅先發7局失2分拿下勝投和單場MVP，締造跨季22連勝新紀錄，同時連30場先發不敗的紀錄持續堆高，跨季21連勝的紀錄保持人潘威倫，賽後也特地向後勁道恭喜。

後勁說，非常開心也很榮幸能打破潘威倫的紀錄，也感謝潘威倫的恭賀，他的選手生涯對整個中華職棒貢獻很多，感謝上帝，之後會持續保持這樣的心態做好每件事情，拿下每一場比賽，希望可以把這項紀錄延長，讓其他投手不好追趕。

事實上，後勁跨季22連勝之旅並非一帆風順，今年6月10日他對中信兄弟先發5.1局失7分，隊友攻擊火力凶猛狂攻10分，也讓他逃過敗投，得以延續連勝紀錄，今天賽後接受媒體採訪，他特別提到這一場先發。

談到驚險這一戰，後勁說，那一天狀況很好，對於「狀況好就會投得好」，這是很大的誤解，有時候狀況好會不知道哪裡出問題，當天沒有及時修正卡特球跑伸卡球軌跡的問題，所以被打比較多支安打，不一定狀況好就會投得好。

後勁強調，跨季22連勝這段期間，有幾場比賽分數緊咬，感謝隊友火力支援，守備也守下很多出局數，他跟捕手張肇元的搭配也愈來愈好，沒有他們的力挺，就沒有這項紀錄的誕生。

台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投後勁締造跨季22連勝。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中