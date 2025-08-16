晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝睽違六年再有盜壘成功 開心到想拔壘包留念

2025/08/16 21:17

味全龍林智勝盜壘成功，做勢要拆壘包當紀念（記者林正堃攝）味全龍林智勝盜壘成功，做勢要拆壘包當紀念（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場以3：2力挫樂天桃猿，亮點之一是林智勝以43歲又227天寫下中職盜壘第3高齡，生涯161次盜壘也獨居史上第8名，因為是睽違6年再次盜壘成功，他開心到差點想把壘包拔起來留念。

林智勝4局下率先安打，兩出局後冷不防盜上二壘，是他繼2019年9月25日後第1次盜壘成功，他表示，因為威能帝投球動作很大，他上壘後從第1球就想跑，剛好總教練有下暗號，等到兩出局兩好球就全力衝，就算出局也沒關係，已經讓打者看很多球，「就算沒有暗號，我也會跑。」

林智勝認為，盜壘是靠經驗，不完全是靠速度，只要抓到投手的節奏，就不會覺得吃力，即便他已經43歲，但其實還能跑，也每年都想跑，只是腳的狀況難以控制，這個年紀還能跑真的很不容易，相信未來的選手也會想「我也還可以！」

總教練葉君璋指出，林智勝會盜壘是他下的戰術，會成功是林智勝的時機抓得很好，對方也沒猜到他會盜壘，「退休前還有漂亮的盜壘，蠻完美的，他六年沒跑了喔？難怪那麼激動，差點把壘包拔起來，臨別秋波喔！」

味全龍林智勝。（記者林正堃攝）味全龍林智勝。（記者林正堃攝）

味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）

味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中