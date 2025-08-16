中職》林智勝睽違六年再有盜壘成功 開心到想拔壘包留念

味全龍林智勝盜壘成功，做勢要拆壘包當紀念（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場以3：2力挫樂天桃猿，亮點之一是林智勝以43歲又227天寫下中職盜壘第3高齡，生涯161次盜壘也獨居史上第8名，因為是睽違6年再次盜壘成功，他開心到差點想把壘包拔起來留念。

林智勝4局下率先安打，兩出局後冷不防盜上二壘，是他繼2019年9月25日後第1次盜壘成功，他表示，因為威能帝投球動作很大，他上壘後從第1球就想跑，剛好總教練有下暗號，等到兩出局兩好球就全力衝，就算出局也沒關係，已經讓打者看很多球，「就算沒有暗號，我也會跑。」

林智勝認為，盜壘是靠經驗，不完全是靠速度，只要抓到投手的節奏，就不會覺得吃力，即便他已經43歲，但其實還能跑，也每年都想跑，只是腳的狀況難以控制，這個年紀還能跑真的很不容易，相信未來的選手也會想「我也還可以！」

總教練葉君璋指出，林智勝會盜壘是他下的戰術，會成功是林智勝的時機抓得很好，對方也沒猜到他會盜壘，「退休前還有漂亮的盜壘，蠻完美的，他六年沒跑了喔？難怪那麼激動，差點把壘包拔起來，臨別秋波喔！」

味全龍林智勝。（記者林正堃攝）

味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）

味全龍林智勝盜壘成功。（記者林正堃攝）

