中職》味全龍擊退樂天桃猿 陳子豪轉隊後首次在主場拿單場MVP

味全龍陳子豪敲出致勝安打，獲選單場MVP（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場迎戰樂天桃猿，靠8局下陳子豪代打建功，以3：2中止樂天桃猿的3連勝，下半季戰績甩掉樂天獨居第二，陳子豪轉隊後首次在主場拿到單場MVP，賽後與被他代打的林智勝一起跳《Sorry, Sorry》。

兩隊打完6局戰成2：2平手，8局下李凱威、陳子豪相繼擊出二壘安打，助味全以3：2拿回領先，陳子豪表示，因為沒有先發，覺得可能會代打，一直在場邊準備，沒想到是代打林智勝，代打只有3到5顆球的機會，不用想得太複雜，鎖定1球出手，結果有沒有就看老天。

陳子豪轉來味全後第二次拿MVP，前次是在客場，他指出，本來希望像朱育賢一樣，來到味全馬上拿主場MVP，到八月才拿到真的蠻晚的，雖然在主場拿MVP要跳舞比較辛苦，至少有拿到還是很開心，「現在沒有那麼的大的壓力，手感也慢慢變好。」

伍鐸開賽起讓樂天9上9下，用80球投5.2局，被打5支安打失2分，總教練葉君璋認為，伍鐸還是很穩定，雖然球速有點下降，球的位置與位移還是很不錯，第6局受到守備影響，用球數稍微多了點，但整場比賽都在他的掌握當中。

味全龍前兩局各得1分，扣除8月13日突破僵局制的第10局，結束連續3場沒在正規9局得分的乾旱，葉君璋指出，雖然連續3場沒在正規9局得分，但打者其實打得不錯，只是最後的結果不好，現在各隊投手都很強，以這場為例，威能帝的狀況真的太好，直球都在150公里以上，第6局還有156公里，要得分沒那麼容易。

