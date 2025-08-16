晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》平野看在眼裡也泛淚 陳統恩努力終於發揮「神奇力量」

2025/08/16 21:40

中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今9:6逆轉擊敗富邦悍將，完成大逆轉。替補捕手陳統恩4局起接替高宇杰蹲捕，不僅和後援投手搭配無失分，7局還擊出帶有超前分打點安打，生涯首次獲得單場MVP。

中信兄弟總教練平野惠一說，一直持續保持溝通，也一直很想把陳統恩派上場，「前次也是大比分落後，派統恩上場後追平，他似乎就有這種神奇力量，今天也是預期之上的表現。」

平野惠一也提到，陳統恩平常總是最早來球場練球，如今有表現，他看在眼裡也感動得想掉眼淚。

此外，陳統恩4局起接替高宇杰蹲捕，此後搭配的陳琥、鄭凱文、李振昌、蔡齊哲和吳俊偉5人，全數無失分。平野惠一評價：「守備端也做得很好，他花了很多時間準備，有把成果拿出來。」

陳統恩坦言，該半局上場打擊前有和高宇杰說，或許關鍵在他，實際打擊時腦袋空白，看到差不多的球就攻擊，幸虧有積極出棒，否則可能未揮棒遭三振。

平野提及提早到球場訓練，陳統恩說：「會比較早來是因為，知道自己守備不像小高、林吳他們好，想加強自己，讓教練知道我可以。也很高興平常的練球，今天有了回饋。」

今天和後援投手搭配無失分，陳統恩坦言當下只專注對方打者，並未注意。他說，隊友們對配球沒說太多，只跟他說平常在二軍怎麼配，就不用再多想。

中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟捕手陳統恩敲關鍵安打。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩敲關鍵安打。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟捕手陳統恩敲關鍵安打。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩敲關鍵安打。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟捕手陳統恩獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

