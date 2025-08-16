晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》一指大物許庭綸瘦2公斤 平野像父母般細心關注

2025/08/16 21:52

中信兄弟許庭綸。（記者陳逸寬攝）中信兄弟許庭綸。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今天9:6擊敗富邦悍將，完成逆轉勝。7局單局攻下6分的一大關鍵，是替補選手許庭綸、陳統恩的接連發揮。

許庭綸該半局的二壘打直擊全壘打牆，讓兄弟追到2分差，接著宋晟睿、黃韋盛都敲安，兄弟追平比數，陳統恩的2分打點安打，讓兄弟一舉超前。

許庭綸是去年中信兄弟首輪選進的新秀，賽後談到他的表現，平野惠一先是誇讚，但轉而提到：「他變瘦了一點，有點令人擔心。選手們每天的變化我都知道，今天就問他是否變瘦了，今後也會像父母或身邊的人一樣持續觀察。」

平野解釋，特別是像許庭綸這樣的年輕選手，變瘦是最糟糕的是，他以自己選手時代為例，每回賽後體重暴跌，都得辛苦的吃來補充維持，「當然也有相反狀況的選手，就要控制。職棒選手不是因為餓或好吃才吃，是要有讓身體變好的意識。」

許庭綸透露，自己近期確實瘦了2公斤。他說：「總教練有問，我就說有一點變瘦。飲食都正常，可能比賽消耗較大，總教練建議我多吃高蛋白。」

今許庭綸和其他幾位替補選手輪番建功，他說：「就是把握機會，練習時已經做很多了，上場就盡全力。」

中信兄弟許庭綸。（記者陳逸寬攝）中信兄弟許庭綸。（記者陳逸寬攝）

