體育 棒球 中職

中職》替補建功、牛棚封鎖 兄弟打出逆轉勝契機

2025/08/16 22:12

中信兄弟逆轉勝。（記者陳逸寬攝）中信兄弟逆轉勝。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今9:6逆轉擊敗富邦悍將，除了7局上單局6分、包括陳統恩關鍵2打點安打之外，牛棚投手群也頗有貢獻。

兄弟先發柯威士中職生涯初登板，僅投2.1局掉5分，接手的謝榮豪也有1分失分紀錄。不過，在陳統恩替補出賽蹲捕後，和他搭配的陳琥、鄭凱文、李振昌、蔡齊哲和吳俊偉，全數無失分。

兄弟4局起就走馬換將，當時先發游擊手江坤宇退場、原右外野手張仁瑋轉守游擊，未先發的宋晟睿替補上場，捕手陳統恩也在此時接替高宇杰，和陳琥搭配。

中信兄弟總教練平野惠一說，球隊一直都很注重隊內競爭力，當主力選手身體不舒服的時候，就是年輕選手的大好機會。

平野也指出，以結果來看，陳琥投了很有壓制力的2局，接手的鄭凱文也投了1局無失分，也因為4、5局能夠守住，6局起才有反攻契機。不過，平野提到：「還是有出現球的位置跟捕手要求位置不一樣的狀況，後援投手的要求是不能失投，這點還要嚴格要求。」

中信兄弟終結者吳俊偉救援成功，賽後和捕手陳統恩握手。（記者陳逸寬攝）中信兄弟終結者吳俊偉救援成功，賽後和捕手陳統恩握手。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟終結者吳俊偉。（記者陳逸寬攝）中信兄弟終結者吳俊偉。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟投手陳琥。（記者陳逸寬攝）中信兄弟投手陳琥。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟投手鄭凱文。（記者陳逸寬攝）中信兄弟投手鄭凱文。（記者陳逸寬攝）

