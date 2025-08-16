亞洲盃》中國男籃相隔10年闖決賽 吞敗的紐西蘭教頭指關鍵是籃板

紐西蘭吞敗。（取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕2025年亞洲盃男籃四強戰，中國隊29歲後衛趙睿今天砍進全場最高的24分，幫助中國男籃以98比84擊敗紐西蘭。這是中國隊自2015年以來，相隔10年重返亞洲盃決賽。中國男籃總教練郭士強表示，「這是我們10年來第一次打進（亞洲盃）決賽。」

前三節打完中國隊以68比66領先，第四節剩下7分52秒起，中國隊先打出一波9比3攻勢，紐西蘭一度追到5分差，中國隊長人胡金秋、趙睿聯手拿7分，中國選手高詩岩再砍進三分，助隊拉開至13分差。但紐西蘭後衛布里特（Taylor Britt）先投進三分，接著金恩（Mojave King）連得5分，又追至5分差。

末節剩下最後2分鐘，趙睿與中國後衛廖三寧聯手拿9分，奠定勝基。這是中國隊自2015年後，再度挺進亞洲盃決賽。當年名為亞洲籃球錦標賽，身為地主國的中國隊當時奪得冠軍。

中國隊趙睿（8號）。（取自FIBA官網）

中國隊全場5人得分上雙，趙睿全場11投7中拿24分，另有6助攻。前鋒王俊傑貢獻14分6籃板，長人胡金秋也有12分8籃板表現，胡明軒13分，廖三寧12分；紐西蘭全隊有4人得分上雙，以布里特21分最佳，金恩貢獻19分。

中國隊團隊投籃命中率56.9％、團隊三分球46.2％，紐西蘭團隊命中率為46.4％、團隊三分球命中率僅27.3％。中國隊全場抓下36顆籃板，優於紐西蘭團隊的27顆，是贏球的關鍵之一。

紐西蘭隊教練弗拉維爾（Judd Flavell）表示，這是一場很棒的對戰，球隊一直緊咬分數，中國隊在第四節在籃板球非常強勢，投籃也很出色，「最終，他們投進關鍵的投籃，我們會從中吸取教訓。」

中國隊將在決賽碰上澳洲隊與伊朗隊的勝方，而紐西蘭仍有望在季軍戰中奪第三名。

