街舞》新光盃決賽火熱登場 傳奇舞者來台助陣

新光盃熱門街舞大賽。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025新光盃熱門街舞大賽總決賽火熱登場，最後在多位評審的見證下，VHZ、動動手動動腳、RAIN CITY KIDZ奪下排舞 Unlimited、U18、U15 組冠軍，霹靂舞公開組及女子組由B-BOY QIRU、B-GIRL CHURA奪冠。

為提供選手們更寬闊的熱身及備賽場地，且更貼近國際賽事的規模舞台，因此今年初賽首度移師至台北體育館舉行，並邀請具有南韓LOCKING傳奇舞者之稱的Woong老師擔任決賽評審，為晉級決賽者開設免費大師班，鼓勵選手不斷精進自我，同時，也將本屆賽事總獎金提高至136萬元，Unlimited、U18及U15組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及6萬元獎金，並持續提供60萬的海外榮譽獎金，鼓勵選手積極爭取躍上國際舞台的機會。

新光盃一路創新，從2017年起於國內首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台，並引進外籍韓國、日本師資擔任評審，將國際視野引進台灣，此外，為讓大眾有更平等友善的性別意識，延續2024年賽事新設「B-GIRL」女子霹靂舞項目，本屆新光盃邀請香港B-GIRL LADYBANAN擔任評審，並吸引沖繩知名B-GIRL CHURA報名參賽且奪下冠軍。

