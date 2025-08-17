世運健力》硬舉放手一博逆轉奪金 江凱傑直呼發揮超乎預期

江凱傑勇奪世運健力男子裝備中量級金牌。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣好手江凱傑昨在2025成都世界運動會健力男子裝備中量級決賽以總分107.54分後來居上勇奪金牌，他坦言，表現超乎預期，沒想過第一次參賽就能摘金。

江凱傑去年在冰島世錦賽包辦男子83公斤級硬舉金牌、蹲舉銀牌以及總和銀牌，成功獲取世運門票，昨在決賽蹲舉352.5公斤，臥舉227.5公斤，前兩項比完暫居第5名，不過在硬舉項目表現亮眼，以342.5公斤作收，最後以總和922.5公斤、換算總分107.54分，超越群雄一舉登頂，也是台灣代表團本屆世運第3面金牌。

江凱傑賽後表示，硬舉最後一次試舉如果失敗可能掉第3，於是跟教練討論後，決定挑戰這個雖有成功過，但成功率不高的342.5公斤。

江凱傑指出，「我覺得我蹲舉、臥舉發揮算平平，可以再好一點，這樣我也不用在硬舉拚這麼辛苦。」

江凱傑提到，他發現幾個主要對手的硬舉表現沒那麼好，於是決定在這個項目放手一搏，「原本想有前3已經很好了，沒想到第1，發揮算是超乎我的預期！」

